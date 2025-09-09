Trend Galeri Trend Magazin Aydan Şener'in kızı Medcezir'in yıldızı çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Aydan Şener'in kızı Medcezir'in yıldızı çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Yeşilçam'ın tescilli yıldızı Aydan Şener'in kızının da ünlü oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sevilen ismin kızı hem de Medcezir dizisinin yıldızı çıktı.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 10:46
Aydan Şener, bir döneme damga vurmuş isimlerin başımda geliyor. Hem oyunculuğu ile hem de güzelliğiyle her zaman dikkat çeken isimlerden biri...

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti.

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da çok ünlü çıktı.

Aydan Şener'in kızı meğer Medcezir dizisinin yıldızıymış.

Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'den başkası değil.

AYDAN ŞENER'İN KIZI ECEM AKBİN KİMDİR?

Eski futbolcu Ayhan Akbin ve oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin 1989 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Ecem Akbin oyunculuk eğitimini babasından gizleyerek devam ettirmiş ve annesi gibi oyunculuğu seçmiştir.

Yeditepe Üniversitesi mezunu olan Akbin 2013 yılında Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünü paylaştığı Medcezir dizisinde rol aldı.

Dizide Tuğçe karakterine hayat veren Akbin, Taner Ölmez'in canlandırdığı Mert ile yakınlaşmıştı.

Ayak İşleri dizisinde de rol alan Akbin sayısız tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkmıştır.

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun -Tardu Flordun

Mine Mutlu-Çağkan Çulha- Büşra Çulha

Burak Kut-Halit Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın