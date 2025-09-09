Aydan Şener’in kızı Medcezir’in yıldızı çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Aydan Şener, bir döneme damga vurmuş isimlerin başımda geliyor. Hem oyunculuğu ile hem de güzelliğiyle her zaman dikkat çeken isimlerden biri... 1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti. Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da çok ünlü çıktı. Aydan Şener'in kızı meğer Medcezir dizisinin yıldızıymış. Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'den başkası değil. AYDAN ŞENER'İN KIZI ECEM AKBİN KİMDİR? Eski futbolcu Ayhan Akbin ve oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin 1989 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ecem Akbin oyunculuk eğitimini babasından gizleyerek devam ettirmiş ve annesi gibi oyunculuğu seçmiştir. Yeditepe Üniversitesi mezunu olan Akbin 2013 yılında Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünü paylaştığı Medcezir dizisinde rol aldı. Dizide Tuğçe karakterine hayat veren Akbin, Taner Ölmez'in canlandırdığı Mert ile yakınlaşmıştı. Ayak İşleri dizisinde de rol alan Akbin sayısız tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkmıştır. İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler... Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe Ali Şen-Şener Şen Şener Şen-İnci Şen Macit Flordun -Tardu Flordun Mine Mutlu-Çağkan Çulha- Büşra Çulha Burak Kut-Halit Kut Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Feri Cansel - Zümrüt Cansel Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan. Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İNTİZAR - YILDIZ TİLBE İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Kel Aliço - Nuri Alço Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Günay Girik - Fatma Girik Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Nejat Uygur - Behzat Uygur OĞUL- BABA Hande Erçel - Gamze Erçel KARDEŞLER Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu KIZI- ANNESİ Reha Özcan - Serhat Özcan KARDEŞLER Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz KARDEŞLER Miray Daner-Aras Bulut İynemli KUZENLER Bensu Soral - Hande Soral KARDEŞLER