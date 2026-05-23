Aylarca kalp krizi geçirdiğini sandı, gerçeği hastanede öğrendi! Simge Sağın gizemli hastalığını ilk kez açıkladı...

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahnelerin arkasında aylarca sakladığı o büyük sağlık sırrını ilk kez paylaştı. Sürekli kalp krizi geçirdiğini sanarak hastane yollarını aşındıran ünlü popçunun, sonunda konulan o şaşırtıcı teşhisi duyunca dünyası değişti.

Giriş Tarihi: 23.05.2026 14:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 15:02
Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılar ve etkileyici sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Simge Sağın, Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşayan ünlü şarkıcı, son olarak uzun zamandır pençesinde olan gizemli hastalığı hakkında konuştu.

Pop müziğin başarılı ve sevilen isimlerinden Simge Sağın, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı ve sahnelerin arkasında gizlediği büyük sağlık mücadelesini ilk kez açık yüreklilikle paylaştı. Yaşadığı şiddetli ağrılar nedeniyle kabus dolu aylar geçiren ünlü şarkıcı, hastane hastane gezmesine neden olan o gizemli hastalığını itiraf etti.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Göğüs ve sırt bölgesine vuran şiddetli ağrılar nedeniyle uzun süre büyük bir korku yaşadığını belirten Simge Sağın, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

"Bu sinir ucu iltihabı gibi geçiyor. Göğüs ve sırta vuran ciddi ağrılar yapıyordu. Aylarca kalp krizi geçiriyordum sanıp hastanelere gittim, EKG'ler çektirdim. Psikolojim bozuldu, doktor doktor gezdim."

Bir süredir mücadele ettiği hastalığın ardından Sağın'a sevenlerinden destek ve iyi dilek mesajları geldi.

AVRUPA YAKASI'NIN YAPRAK'I HALE CANEROĞLU YILLARDIR İÇİNDE TUTTUĞU SIRRI AÇIKLADI! BU HASTALIKTA MÜCADELE EDİYORMUŞ... "BENİ YARGILAMANIZDAN KORUYORUM"

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırarak Türk televizyon tarihinin en sevilen komedi yapımlarından biri haline gelen Avrupa Yakası, güçlü oyuncu kadrosu ve karakterleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Dizide "Yaprak" karakterine hayat veren Hale Caneroğlu ise bu rolle hafızalara kazınmıştı.

Dizinin ardından oyunculuğa ara veren ve uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam sürdüren Caneroğlu, katıldığı bir televizyon programında yıllar sonra ilk kez dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Günler önce yaptığı TEDx konuşmasında "bipolar" olduğunu açıkladığını hatırlatan oyuncu, sürece dair samimi ifadeler kullandı.

"BENİ YARGILAMANIZDAN KORUYORUM"

Hastalığını ilk kez açıklayan Caneroğlu , "Kendimi güvende hissettiğim bir programla açılış yapmak istedim. Çok büyük bir sırrım var, gerçeği açıkladığımda beni yargılamanızdan, dışlamanızdan, bana olan inancınızı ve saygınızı yitirmenizden korkuyorum. Ben Bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken, toplum tarafından damgalanma ihtimali çok yüksek bir kimlik" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

İÇİNDE TUTTUĞU HASTALIĞINI AÇIKLAYAN DİĞER İSİM MÜGE BOZ OLMUŞTU!

Basketbolcu eşi Caner Erdeniz, kızları Vina ve kucaklarına yeni aldıkları oğulları Rika ile mutlu aile tablosunun simgesi haline gelen Müge Boz, bu kez neşeli bir tatil karesiyle değil, duygusal bir itirafla gündemde.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıllardır gizlediği hastalığını tüm çıplaklığıyla anlattı.

"VÜCUDUMDAKİ İZLERİ GİZLEMEKTEN YORULDUM"

Tam 20 yıldır Sedef hastalığı ile mücadele ettiğini açıklayan Boz, hastalığın fiziksel etkileri kadar psikolojik yüküne de değindi.

"Yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir" diyerek yaşadığı zorluğu ifade eden oyuncu, yıllarca süren inkar sürecinin ardından artık kabulleniş aşamasına geçtiğini belirtti.

DETOKS KAMPININ GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Müge Boz, son günlerde katıldığı detoks kampıyla ilgili yanlış anlaşılmaları da düzeltti.

Bu kampa keyiften veya zayıflama kaygısıyla katılmadığını vurgulayan Boz; "Kendim için, iyileşmek için geldim" dedi. Artık bu süreçteki deneyimlerini paylaşarak, aynı dertten muzdarip takipçilerine ışık olmayı hedefliyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ŞARKICI AYDİLGE DE KENDİ HASTALIĞINA DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI!

2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aydilge'nin yllardır mutlu süren bir evliği var. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı cilt rengine yapılan zorbalığa sessiz kalmadı.

Ünlü sanatçı Aydilge, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi. Dış görünüşü, makyajı ve cilt rengi üzerinden gelen eleştirilere değinen Aydilge, vitiligo hastası olduğunu açıkladı.

"KİMSEYE MAKUL BİR GÜZELLİK BORCUM YOK"

Sanatçı, yaptığı paylaşımda beden algısı üzerinden yapılan yorumların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimseye makul bir güzellik borcum yok" ifadelerini kullandı.

"VİTİLİGO HASTASIYIM"

Aydilge, şunları söyledi: Bazı yorumlar dikkatimi çekti. Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter'daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort'a benzetenler olmuştu. Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi hâline bırakıyorum.

BİRBİRİMİZE ZORBALIK YAPIYORUZ

Aydilge, sözlerine şöyle devam etti; "Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim. O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var."

"Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim.

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.