Aylardır lösemiyle savaş veriyor! Cansever’den duygusal patlama: "Hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum ama..."

Trend Galeri Trend Magazin

Geçirdiği ilik naklinin ardından zorlu tedavi süreci devam eden ünlü sanatçı Cansever, sosyal medya hesabından herkesi derinden sarsan bir paylaşıma imza attı. Yaşadığı ağır süreci ve iç dünyasında verdiği büyük mücadeleyi açık yüreklilikle dile getiren ünlü isim, adeta sessiz çığlığını haykırdı...

Giriş Tarihi: 19.05.2026 13:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 13:09
Almanya'da yaşamını sürdüren Cansever, geçtiğimiz yıl aralık ayında kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Tedavi sürecine dair gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, kritik bir dönemece girildiğini belirterek uygun donör bulunması halinde mart ayında ameliyat masasına yatacağını açıklamıştı. Cansever, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ilik nakli operasyonu geçireceğini duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.

İlk olarak 29 Mart'ta yapılacağı belirtilen ilik naklinin 26 Mart tarihine alınmasının ardından Cansever'den beklenen haber gelmişti.

İLİK NAKLİ OPERASYONU BAŞARIYLA GEÇTİ

Cansever, ilik nakli operasyonunu başarıyla geçirmişti. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili müjdeli haberi menajeri Erhan Arı sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Uzun süredir sevenlerinin dualarını eksik etmediği Cansever'den gelen bu olumlu haber, hayranlarını sevince boğmuştu.

Arı, paylaşımında, "Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

"HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLAMAK İSTİYORUM AMA..."

Fiziksel ve psikolojik olarak yıpratıcı geçen bu dönemin ortasında, ünlü sanatçı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Takipçileriyle her gelişmeyi paylaşan Cansever, bu kez tedavi sürecinin ruhsal olarak kendisini ne kadar zorladığını şu sözlerle gözler önüne serdi:

"Hani bazen o kadar doluyorsun ki hıçkıra hıçkıra ağlamak istersin ama işte Allah'a isyan eder miyim diye düşünerek hep içimde topluyorum. Bakalım ne zaman patlak verecek. Ya sabır ya Allah ya şafi ya rahman ya rahim ya galibe."

DOKTOR TAVSİYESİ DOĞRULTUSUNDA BİR SÜRE SAHNELERDEN UZAK KALACAĞI ÖĞRENİLMİŞTİ

Öte yandan Cansever'in sağlık durumunun korunması amacıyla yaklaşık 1 yıl boyunca kalabalık ortamlardan uzak durması gerekiyor. Bu nedenle sanatçının özellikle kapalı mekanlardaki sahne programlarına ara verildiği açıklanmıştı.

Menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Sanatçımızın devam eden tedavi süreci nedeniyle yaklaşık 1 yıl boyunca kalabalık ortamlardan uzak kalması gerekmektedir. Bu süreçte kapalı mekanlarda sahne alması sağlık açısından uygun görülmemektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

Tedavisini Almanya'da sürdüren sanatçının doktor kontrolünde olduğu belirtilirken, mevcut sahne programlarının da askıya alındığı aktarılmıştı.

Öte yandan sanatçının müzik çalışmalarına tamamen ara vermeyeceği ifade edildi. Erhan Arı tarafından paylaşılan açıklamada, ''Cansever, tedavi süreci devam ederken stüdyo çalışmalarını sürdürecek ve yeni müzik projeleri üzerinde çalışmalarına devam edecektir. Sanatçımızın sağlık süreci titizlikle takip edilmekte olup önceliğimiz en sağlıklı şekilde yeniden sevenleriyle buluşmasıdır'' denilmişti.

Hayranları ise sosyal medya üzerinden sanatçıya geçmiş olsun mesajları göndermeye devam ediyor.

SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI!

Cansever, geçtiğimiz haftalarda sağlık durumu hakkında "Hayırlı cumalar. Çok yazan çok soran var. Cevap veremiyoruz herkese fakat buradan bildiriyorum. Şu an iyiyim, her şey kontrol altında. Merak etmeyin bu süreç 6 ay devam edecek. Kontroller ve terapiler. Sizin duanızla daha iyi olacağım. Allah herkesten razı olsun" sözleriyle bilgi vermişti.

"5 HAFTA SONRA İLK DEFA DIŞARI ÇIKIYORUM"

Uzun zamandır hastanede tedavi gören ünlü sanatçı, 5 hafta sonra dışarı çıkmıştı. Cansever, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak takipçilerine şu şekilde seslenmişti:

"Bugün hava çok güzel Almanya'da ve ilk defa dışarı çıkıyorum 5 hafta sonra. Bana dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yine görüşürüz. Dualarınızı eksik etmeyin."

"BU HASTALIK BENİ YILDIRMADI, YILDIRMAYACAK"

Şarkıcı öte yandan kanser mücadelesini geçen günlerde de, "Bu hastalık beni yıldırmadı, yıldırmayacak. İnancımı ve umudumu hiç kaybetmedim. Kendimi güçlü hissediyorum ve bu mücadeleyi kazanacağıma yürekten inanıyorum." sözleriyle ortaya koymuştu.

KANSER SÜRECİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM ÜNLÜ SUNUCU ECE VAHAPOĞLU OLMUŞTU

Cansever'in kanseri yendiğini açıklamasının ardından gözler, bir süredir kanserle mücadele eden bir diğer ünlü isim olan Ece Vahapoğlu'na çevrildi. Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Vahapoğlu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rektum kanseri tedavisi gördüğünü duyurmuş, bu açıklamasıyla sevenlerini endişelendirmişti. Cansever'den gelen sevindirici haber sonrası, Vahapoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yapacağı yeni açıklama da merakla bekleniyor.

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon alanlarında içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekmişti.

"HEP ŞÜKREDERİM"

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.

Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.

Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.
Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek."

AMELİYATI ERTELENMİŞTİ!

Ece Vahapoğlu, 23 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan operasyonun ertelendiğini "Ben normalde cuma günü, rektum kanserindeki tümörün alınmasıyla ilgili robotik cerrahi bir operasyon geçirecektim. Ancak üşütmüşüm; boğazım enfeksiyonlu, burnum biraz tıkalı. Bugün kulak burun boğaz doktoruna ve anestezi ekibine göründüm, kan tahlili yapıldı ve maalesef boğazımdaki enfeksiyon nedeniyle antibiyotiğe başladım. Risk taşıdığı için ameliyat bir hafta ertelendi'' sözleriyle dile getirmişti:

"DAVETSİZ MİSAFİRLE VEDALAŞMAYA"

Operasyona giren isim, ameliyat önlüğüyle poz verdi. Ameliyat öncesinde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Vahapoğlu, operasyona girmeden hemen önce paylaştığı kareye "Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji" notunu yazmıştı.

Vahapoğlu, başarılı geçen ameliyatın ardından son sağlık durumuyla ilgili sevindiren geşişlmeyi duyurdu.

'ÇOĞU BİTTİ''
Sevdiklerine güzel haberi duyuran ünlü isim paylaşımında,
''Yeniden yürümenin gücü! Bedenine yeniden su değmesinin, saçlarının yıkanmasının, normal kıyafetle adım atmanın, sıvı beslenmeden normal yemeğe geçmenin, yeniden hayatına devam edeceğini hissetmenin şükredişini size anlatamam. Ufacık bir adım bile ne lüksmüş...
Sağlıkla sınandığınızda hayatın anlamını keşfediş iyice yükseliyor. Önümde biraz daha süreç var ama çoğu bitti inşallah'' sözlerine yer verdi.
KANSERLE SAVAŞAN BİR DİĞER İSİM GÜL ONAT

Bir dönemin efsane dizisi "Sihirli Annem"de Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat Duman, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

''CEHENNEMİ YAŞADIM''

Zor bir tedavi süreci yaşadığını belirten Onat şu ifadeleri kullanmıştı:

''Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür.''

''Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani.''

Sağlık durumu merak konusu olan usta oyuncunun tedavi sürecini sevenleri yakından takip ediyor.