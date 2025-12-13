Aylin Kotil oğlunu savundu, gelinini hedef aldı! Revna - Ömer Sarıgül’ün çekişmeli boşanma davasında yeni perde

ÇEKİŞMELİ SÜREÇ BAŞLADI: KARŞI DAVA YOLDA

Başlangıçta anlaşmalı boşanma yönünde ilerlediği düşünülen süreç, tarafların uzlaşamaması üzerine hızla çekişmeli hale geldi.

Revna Sarıgül'ün, kendisine yapılan teklifi reddetmesinin ardından avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu durumun bir süre Ömer Sarıgül'ün çocuklarıyla görüşmesini engellediği ifade edildi. Ancak Ömer Sarıgül'ün avukatı Sibel Engin'in itirazı sonucu uzaklaştırma kararı kısa süre önce kaldırıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Ömer Sarıgül'ün de sürece karşı dava açarak yanıt vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Yüksek meblağlı bu boşanma davasının ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.