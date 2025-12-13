Trend Galeri Trend Magazin Aylin Kotil oğlunu savundu, gelinini hedef aldı! Revna - Ömer Sarıgül'ün çekişmeli boşanma davasında yeni perde

Aylin Kotil oğlunu savundu, gelinini hedef aldı! Revna - Ömer Sarıgül'ün çekişmeli boşanma davasında yeni perde

Revna Sarıgül'ün, eşi Ömer Sarıgül'e, aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açtığını herkes benden öğrenmişti. Revna Hanım'ın, eşine uzaklaştırma kararı çıkarttırdığını da yazmıştım. Taraflar sessizliğini korurken olaya kayınvalide dahil oldu!

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 13.12.2025 06:21
Ömer Sarıgül'ün annesi Aylin Kotil, önce bu konuda polemiğe girmeyeceğini söyledi ama sonra açtı ağzını yumdu gözünü!

"Çocuklar üzerinden karşı tarafı terbiye etmek, babalarından onları kaçırmanın çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz etki ve travmayı düşünmeden kişisel hırslar ve öfkeyle hareket etmek bizi son derece üzmektedir" diyen Aylin Hanım bununla da yetinmeyip, "Boşanmayı taşıyabilmek de kişisel sorumluluk getirir" diyerek geline bir darbe daha vurmuş! İyi ki, polemiğe girmek istememiş, girmek isteseydi kim bilir neler diyecekti.

Oğlunun birçok kez eşini aldattığı iddialarını görmezden gelip gelinini çocuklar üzerinden suçlaması ve sorumsuzlukla itham etmesi hiç adil gelmedi bana. Keşke Aylin Kotil, eşini aldatıp olayların bu noktaya gelmesine sebep olan oğlu Ömer'e de birkaç laf etseydi.

Magazin gündemi CHP'li Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna Sarıgül ile Ömer Sarıgül arasındaki boşanma davasını konuşuyor. Revna Sarıgül'ün eşine açtığı boşanma davasında dudak uçuklatan miktarlar talep etti.

AYLIK 3.3 MİLYON LİRA

Sarıgül'ün, 1.5 milyar TL tazminatın yanı sıra, aylık toplam 3.3 milyon TL nafaka istediği belirtildi. Bu aylık nafakanın 1.8 milyon TL'si iki çocuk için, geri kalan 1.5 milyon TL'si ise kendisi için isteniyor.

"BU TALEPLERİ KARŞILAMAK İMKANSIZ"

Turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ömer Sarıgül'ün ise, mevcut ekonomik koşullarda bu denli yüksek talepleri karşılamanın imkansız olduğunu belirterek itiraz ettiği öğrenildi.

ÇEKİŞMELİ SÜREÇ BAŞLADI: KARŞI DAVA YOLDA

Başlangıçta anlaşmalı boşanma yönünde ilerlediği düşünülen süreç, tarafların uzlaşamaması üzerine hızla çekişmeli hale geldi.

Revna Sarıgül'ün, kendisine yapılan teklifi reddetmesinin ardından avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu durumun bir süre Ömer Sarıgül'ün çocuklarıyla görüşmesini engellediği ifade edildi. Ancak Ömer Sarıgül'ün avukatı Sibel Engin'in itirazı sonucu uzaklaştırma kararı kısa süre önce kaldırıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Ömer Sarıgül'ün de sürece karşı dava açarak yanıt vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Yüksek meblağlı bu boşanma davasının ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.

İLK KEZ GÜNAYDIN DUYURMUŞTU

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un ilk kez ortaya çıkardığı ayrılık, magazin kulislerini bir anda hareketlendirmişti. Ünlü gazeteci geçtiğimiz günkü yazısında, ayrılıkla ilgili yeni gelişmeleri kaleme almıştı.

Cankurt yazısında şu ifadeleri kaleme almıştı:

"Revna Sarıgül'ün 2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'den ihanet iddiasıyla boşanma kararı aldığını tüm Türkiye benden öğrenmişti.

Benim haberimin ardından sosyal medyada evliliğinde sorun yaşadığı kabul eden Revna Sarıgül'ün ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'ye vekalet verdiğini de yazmıştım.

Şimdi de öğrendim ki, Hatemi, Revna Sarıgül'ün boşanma davasını açmış. Bu arada Revna Hanım, eşi Ömer Sarıgül'ün kendisini bir kez değil birçok kez aldattığını öğrenmiş.

Bu yüzden midir yoksa aralarında başka şeyler de mi var bilmem ama Revna Hanım bir de eşini kendisinden uzaklaştırma kararı çıkarttırmış.

Bu karardan da anlaşılacağı gibi Revna-Ömer Sarıgül çiftinin boşanması sancılı geçecek.

Kezban Hatemi'nin Revna Hanım'ın avukatı olduğunu ve yüksek boşanma tazminatları kopardığını düşünürsek, daha çok Ömer Sarıgül için bu davanın çok zorlu geçeceği kesin."