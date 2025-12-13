Trend
Galeri
Trend Magazin
Aylin Kotil oğlunu savundu, gelinini hedef aldı! Revna - Ömer Sarıgül'ün çekişmeli boşanma davasında yeni perde
Aylin Kotil oğlunu savundu, gelinini hedef aldı! Revna - Ömer Sarıgül'ün çekişmeli boşanma davasında yeni perde
Revna Sarıgül'ün, eşi Ömer Sarıgül'e, aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açtığını herkes benden öğrenmişti. Revna Hanım'ın, eşine uzaklaştırma kararı çıkarttırdığını da yazmıştım. Taraflar sessizliğini korurken olaya kayınvalide dahil oldu!
Giriş Tarihi: 13.12.2025 06:21