’Aynadaki Yabancı’da maskeler düşüyor!

Emirhan'ın Defne'ye dönüp 'Azra!' diye seslenmesi, tüm dengeleri altüst etti ve hikâyede yeni bir dönemin kapısını araladı. İzleyiciler, 'Barış ve Selim'in akıbeti ne olacak?' ve 'Azra şimdi nasıl bir yol izleyecek?' sorularıyla bölüme yoğun ilgi gösterdi. KÖRDÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR 6. Bölümde Neler Yaşandı? Aynadaki Yabancı'nın son bölümü, duyguların yoğunlaştığı ve gerilimin her saniye arttığı sahneleriyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Emirhan, Defne'nin aslında Azra'nın eski karısı olduğunu öğrenince her şey altüst oldu. Defne'nin doğum lekesini görünce gerçeği anlayan Emirhan, karısını nasıl tanıyamadığını kabullenemedi ve büyük bir kriz geçirdi. Barış ile Defne arasında bir ilişki olduğundan şüphelenerek onları sorgulamaya başladı. Her şeyden habersiz Defne ise telefonunu bulup kızıyla kaçmanın hayalini kurdu. Malikaneden kovulan Serhan ve Melda çaresizlik içindeydi; ellerinde kalan son parayla da ne yapacaklarını bilemeyerek, yeni bir çıkış yolu aramaya koyuldular. Bu sırada Emirhan, Barış'ın evine gidip kendini kahve bahanesiyle eve davet ettirerek içeri girdi. Evi ararken Defne'ye ait izler buldu. Olanların ardındaki gizemi çözmeye kararlı olan Emirhan, Nehir'in işe başlamasını kutlama bahanesiyle bir yemek planladı. Ancak Barış, bunun sıradan bir yemek olmadığını fark etti ve Emirhan'ın gerçekleri öğrendiğinden şüphelendi. Azra da gerçeğin peşindeydi; bodruma indiğinde şifrenin değiştiğini gördü. Emirhan, Azra'yı tuzağa çekmek için Defne ve Leyla'yı da yanına alarak gizemli bir yolculuğa çıktı. Bir şeylerin ters gittiğini düşünen Barış ve Selim de peşlerine düştüler ancak Emirhan'ın başka bir planı vardı. Tüm karakterlerin yolları kesişirken Sait'in beklenmedik hamlesi tansiyonu iyice yükseltti. Masadaki sürprizle sarsılan Azra, Emirhan'ın her şeyi bildiğini anladı. Emirhan'ın 'Azra!' diye seslenişiyle bölüm nefes kesen bir finalle sona erdi. Son sahnede yaşananlar izleyiciyi şoke ederken, herkesin aklında tek bir soru kaldı: Gerçekler ortaya çıktığında kim ayakta kalacak?