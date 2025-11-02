’Aynadaki Yabancı’da sırlar açığa çıkıyor!

Defne'nin geçmişiyle yüzleşmesi ve Emirhan'a adım adım yaklaşması, hikâyenin yönünü tamamen değiştirdi. Emirhan'ın şüpheleri her geçen gün artarken, Defne ve Barış arasındaki gerilim giderek arttı. Öte yandan Emirhan, kardeşi Serhan ile eşinin ihanetiyle derinden sarsıldı. Bölümün finalinde Emirhan'ın Defne'nin gerçek kimliğini öğrenmesi ise izleyicinin merakını zirveye taşıdı. GERÇEĞİN KARANLIK YÜZÜ! 5. Bölümde Neler Yaşandı? Aynadaki Yabancı'nın son bölümü, duyguların yoğunlaştığı, gerilimin her saniye tırmandığı sahneleriyle seyirciyi derinden etkiledi. Hikâyedeki gizem perdesi aralanırken, karakterlerin iç hesaplaşmaları izleyiciye unutulmaz dakikalar yaşattı. Defne, gördüğü kabusun etkisinden kurtulmakta zorlanmasına rağmen Hanzade'yle yaptığı anlaşmaya uyarak hazırlanıp malikaneye gitti. Aile sofrasında Emirhan'a biraz daha yakınlaşan Defne, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak Emirhan, Defne'nin geçmişiyle ilgili şüphe duymaya başladı ve onu gizlice araştırdı; fakat hiçbir sonuca ulaşamadı. Bu sırada Selim'in arabada 'Ablama selam söyle!' sözleri annesi Müjgan'ı harekete geçirdi. Azra'nın yerini bildiğini düşünen Müjgan, Emirhan'dan onu bulmasını istedi. Çok geçmeden Emirhan, evde bulduğu 'Karının yerini biliyorum.' yazılı notla sarsıldı. Notun peşine düşen Emirhan, talep edilen fidyeyi ödedi. Ancak tüm bu oyunun arkasında, hiç beklemediği kardeşi Serhan ve eşi vardı. Serhan'ın borçlarını kapatmak için karısıyla birlikte Emirhan'a bu planı kurması, olayların seyrini tamamen değiştirdi. Öte yandan Barış, Defne'yle romantik bir akşam yemeği planlamıştı. Fakat Defne, Emirhan'ın hastalandığını görünce yemeğe gitmedi ve tüm gece onun yanında kaldı. Sabah odadan çıktığında ise malikanedekiler durumu yanlış yorumladı. Hanzade, Defne'nin tehlikeli olabileceğini düşünerek ona son kez yaptıkları anlaşmayı hatırlattı. Bu arada Barış'ın ortağı, yaşananlardan rahatsız olarak her şeyi Emirhan'a anlattı. Gerçek sonunda ortaya çıktı: Defne aslında Azra Karaaslan'dı. Artık herkesin aklında tek bir soru vardı: Emirhan bu gerçekle ne yapacaktı? Aynadaki Yabancı, yeni bölümüyle Cumartesi saat 20.00'de atv'de!