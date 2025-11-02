’Aynadaki Yabancı’da sırlar açığa çıkıyor!

Bu sırada Selim'in arabada "Ablama selam söyle!" sözleri annesi Müjgan'ı harekete geçirdi. Azra'nın yerini bildiğini düşünen Müjgan, Emirhan'dan onu bulmasını istedi. Çok geçmeden Emirhan, evde bulduğu "Karının yerini biliyorum." yazılı notla sarsıldı. Notun peşine düşen Emirhan, talep edilen fidyeyi ödedi. Ancak tüm bu oyunun arkasında, hiç beklemediği kardeşi Serhan ve eşi vardı. Serhan'ın borçlarını kapatmak için karısıyla birlikte Emirhan'a bu planı kurması, olayların seyrini tamamen değiştirdi.