Aynadaki Yabancı’da taşlar yerinden oynuyor!

Son sahnede Emirhan'ın bodrumdaki gizli odaya adım atması, dizinin seyrini tamamen değiştirecek gelişmelerin habercisi oldu. Odaya neyle karşılaşacağını bilerek giren Emirhan, içeride gizemli bir kişiyi ziyaret etti. Bu sahne, Karaaslan Ailesi'nin uzun süredir gizlediği sırların yavaş yavaş gün yüzüne çıkacağına dair güçlü bir mesaj verdi ve dizinin gelecek bölümlerine dair merakı iyice artırdı. KIRILMA NOKTASINA GELEN SIRLAR 4. Bölümde Neler Yaşandı? Aynadaki Yabancı'nın son bölümü, izleyicileri bir kez daha ekrana kilitleyen, temposu yüksek ve heyecan dolu sahneleriyle büyük beğeni topladı. Defne, parmak izi meselesinden son anda Barış sayesinde kurtulurken; Hanzade ise, Azra'yı bir planı karşılığında hapisten çıkardı. Defne ve Leyla arasındaki bağ her geçen gün güçlenirken, kızıyla olan geçmişini hatırlayamamanın verdiği vicdan azabı onu derinden sarstı. Emirhan'ın davranışlarındaki gariplikleri fark eden Defne, onun gerçekte nasıl bir eş olduğunu çözmeye kararlıydı. Defne'nin sırtındaki izi gören Mihri, olup bitenleri anlamlandıramadı ve Defne'nin yüzünün ardındaki gizli kimliği bulmak için elinden geleni yaptı. Bu sırada Melda, eşi Serhan'ı Sait ile aldatırken; annesiyle ilgili sakladığı sırrı korumak isteyen Leyla, bodruma indiğinde Emirhan tarafından yakalandı. Çocukluk travmalarının etkisinden kurtulamayan Emirhan, geçmişte yaşadığı acıların bir benzerini Leyla'ya yaşattı. Defne, bu olayların ardından geçmişine dair bazı anıları hatırlamaya başladı. Nevin'e yapılan ihbarın arkasında Hafize'nin olduğunu düşünen Hanzade, öfkesine hâkim olamadı ve hesap sordu. Annesine yapılan haksızlığa dayanamayan Sait ise, bodrumda yaşananları ortaya çıkarmakla Karaaslan Ailesi'ni tehdit etti. O geceye dair parçaları yavaş yavaş birleştiren Defne, gerçeğin izini sürmek için bodruma indi; ancak Emirhan'ı hesaba katmadı. Girdiği odada o geceye ait bir cesedi hatırlayan Defne dehşete kapıldı, Emirhan ise Azra'nın telefonunu buldu. Emirhan'ın gizli odaya girip 'Sırrımızı bilen bir kişi daha var' demesiyle biten bölüm, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve dizinin gelecek bölümlerine dair merakı doruğa çıkardı. Aynadaki Yabancı, yeni bölümüyle Cumartesi saat 20.00'de atv'de!