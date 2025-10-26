Aynadaki Yabancı’da taşlar yerinden oynuyor!

Defne ve Leyla arasındaki bağ her geçen gün güçlenirken, kızıyla olan geçmişini hatırlayamamanın verdiği vicdan azabı onu derinden sarstı. Emirhan'ın davranışlarındaki gariplikleri fark eden Defne, onun gerçekte nasıl bir eş olduğunu çözmeye kararlıydı.