'Aynadaki Yabancı'nın 'Emirhan'ı Onur Tuna GÜNAYDIN'a konuştu! "İlk defa bu tarz bir karakteri canlandıracağım"
Atv dizisi 'Aynadaki Yabancı'da 'Emirhan'ı canlandıran Onur Tuna, "Emirhan manipülatif, sevdiklerini kendi travmalarından ötürü göz ardı edebilen bir insan. Daha önce bu derece kötüye evrilen bir adamı oynamamıştım" dedi.
Giriş Tarihi: 04.10.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 11:05