'Aynadaki Yabancı'nın 'Emirhan'ı Onur Tuna GÜNAYDIN'a konuştu! "İlk defa bu tarz bir karakteri canlandıracağım"

Dünyada kadın haklarının gereğince yerine getirilmediği ve erkek manipülasyonuyla ilişkilerini devam ettiren çiftler çoklar. Bence kendi ilişkilerinde küçücük bile olsa manipülasyona uğrayıp farkında olmaması tabii ki önemli, yoksa manipüle edilmemiş olur. Burada da böyle bir denklem olduğu için daha sonradan farkına varabileceği birçok doneyi içerdiğini düşünüyorum işin. Aynı zamanda da hızlı akan, kendi içinde aksiyonel bir draması var, durağan bir draması olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de takip ediyorken insanları daha canlı, daha hareketli tutacağını düşünüyorum. Sahne olarak hangilerine yakın hissederler bilemem ama dediğim gibi genel amaç itibariyle dizide kadınların, erkeklerin, zengin hayatın aslında ne denli manipülatif bir düzen içerdiğini anlatıyor. Bunu mikro - makro boyutta düşünürsek, bu manipülasyon toplumumuzda / vatandaşlarımızda en alttan en üste kadar tüm sınıflar da var. O yüzden hem erkekler, hem kadınlar ortak bir paydada buluşabilirler bence. Belki erkekler kendilerinin farkına varırlar, belki kadınlar daha az manipüle olabilirler ya da daha özgür bireyler ortaya çıkabilir.