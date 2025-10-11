Aynadaki Yabancı'nın yıldızı Onur Tuna'dan gençlere tavsiye! "Popülerlik kandırır önemli olan gerçektir"

MÜZİK ACININ VE MUTLULUĞUN TOPLAMIDIR

- Müzikle de yakından ilgileniyorsunuz. Albümünüz ve 4 single'ınız var. Motivasyon kaynağı mı müzik sizin için?

- Aslında müzik bizim için ne demek konusu önemli, yani müzik bizim için neyse benim için de o. Bir tek bu işte olmak ya da teknik olarak bu konuda bilgili olmak müziğin anlamıyla alakalı bir şeyi değiştirmiyor. Çocukluğumdan beri müziği çok seviyorum. Dünyada milyarlarca insanın da müzikten çok hoşlandığına eminim, çünkü bu bizi hem rahatlatan, hem acılarımızın içine götüren, hem mutlu eden frekansların toplamı. Biz bununla insan olarak oynamayı, bunu geliştirmeyi ve birbirimize ulaştırmayı bulmuşuz. Bu noktada da müzik evrensel bir hale gelmiş, keşfedilmiş bir durum, ama hep vardı onu demeye çalışıyorum aslında. Biz aslında zaten var olan bir şeyi keşfettik. O yüzden müzik bizim için çok önemli.



