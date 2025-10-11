Trend
Aynadaki Yabancı'nın yıldızı Onur Tuna'dan gençlere tavsiye! "Popülerlik kandırır önemli olan gerçektir"
Onur Tuna, sanat dünyasının en başarılı, en düzgün, en dikkat çekici isimlerinden... atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'da yine iddialı bir rolle karşımızda olan Tuna: "Gençler popüler olan insanları taklit etmeye çalışıyorlar. Gençleri uyarmak istiyorum: Birinin çok popüler olması onu çok bilgili ve işini çok iyi yapan bir insan haline getirmiyor"
Giriş Tarihi: 11.10.2025 07:05
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 07:13