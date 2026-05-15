Aynaya bakmaya tahammülü yoktu, iğne ipliğe döndü! 45 kilo veren Adele zayıflama sırrını paylaştı: “Her gün 10 bardak…”

Yıllardır fazla kilolarıyla tanınan dünyaca ünlü yıldız Adele, iğne ipliğe döndüğü o iki yıllık sürecin perde arkasını ilk kez bu kadar net anlattı. Yaklaşık 45 kilo veren ünlü şarkıcı, yaptığı samimi açıklamalarıyla yaşadıklarından bahsetti.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 10:22
Adele, iki yıllık bir süreçte gerçekleştirdiği ve fiziksel görünümünün yanı sıra zihinsel dünyasını da etkileyen bu büyük değişim konusunda oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü yıldızın bu yolculuğu, beslenme alışkanlıklarını değiştirmesiyle başladı. Bu kararı tamamen kendi iyiliği adına verdiğini vurguladı. Sesini korumak amacıyla günde içtiği 10 bardak şekerli çayı azaltan sanatçı; kafeinin yanı sıra "baharatlı, narenciye içeren ve keskin aromalı" yiyecekleri de beslenme düzeninden çıkardı.

2011 yılında verdiği bir röportajda ses tellerindeki kanama üzerine konuşan Adele, "Gerçekten sıkıcı ama sanırım bir kaza geçirene kadar sesinizi ciddiye almıyorsunuz. Sesime zarar vermekten her an korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

2016 turnesi öncesinde dayanıklılığını artırmak isteyen Adele, bu süreçte daha fazla kilo kaybetti. O dönemde ünlü şarkıcının, kıvırcık lahana, karabuğday, yeşil çay ve zerdeçal gibi bitkisel gıdalara odaklanan bir beslenme programını benimsediği belirtildi.

Vücudun yağ ve şeker işleme mekanizmasını etkilediği ve iştah kontrolü sağladığı düşünülen bu sistemde; yeşil çay ve kakao gibi içerikler önemli bir yer tutuyor.

Ayrıca sanatçının, yakın dostlarının tavsiyesiyle pilatese yöneldiği ve yaşam tarzını büyük ölçüde değiştirdiği biliniyor. Eğitmenleri, Adele'in spora karşı ilk başlarda mesafeli olduğunu ancak beslenme disipliniyle bu süreci yönettiğini ifade ediyor.


"BENİ YİNE DIŞARIDAN YEMEK SÖYLERKEN BULABİLİRSİNİZ"

Fitness rutini konusunda da dürüst davranan Adele, spor salonuna gitmeye pek meraklı olmadığını gizlemiyor. 2016'da verdiği bir röportajda, "Genelde söylenirim, salona koşa koşa gitmiyorum. Bundan pek zevk aldığım söylenemez. Ağırlık çalışmayı seviyorum ama aynaya bakmaktan hoşlanmıyorum. Yüzümdeki damarlar hemen çatladığı için ağırlık kaldırırken çok dikkatli oluyorum. Eğer turneye çıkmazsam beni yine dışarıdan yemek söylerken bulabilirsiniz," diyerek esprili bir dille süreci anlatmıştı.

"ANKSİYETE NÖBETLERİ GEÇİRDİM"

Adele için bu sürecin en büyük motivasyon kaynağı, oğlu Angelo için sağlıklı kalma isteğiydi. Ayrıca spor salonu, boşanma sürecinin getirdiği zorluklarla başa çıkarken ona kendine ait özel bir alan sağladı. Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, "Evliliğim bittikten sonra dehşet verici anksiyete nöbetleri geçirdim. Beni tamamen felç ediyor ve vücudum üzerindeki kontrolümü kaybetmeme neden oluyordu," dedi. Spor yapmanın zihnini toparlamasına yardımcı olduğunu belirten sanatçı, bu aktivitelerin gün içinde kendisini zinde tutan birer "çapa" görevi gördüğünü ekledi.

Adele, süreci şu sözlerle özetledi: "Mesele hiçbir zaman kilo vermek değildi; mesele her zaman güçlenmek ve her gün telefondan uzak kalarak kendime vakit ayırmaktı."

ERTEM ŞENER 6 AYDA 32 KİLO VERDİ SEBEBİ YÜREK BURKTU! "KEŞKE KANSER OLSAYDIM DA..."

Ünlü spor spikeri Ertem Şener 2012 yılında Gülşen Şener ile dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim adlarında 3 evladı bulunuyor.

50 yaşındaki sevilen sunucu son zamanlarda dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi.

6 ayda 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya indi.

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, katıldığı programda zayıflama sürecine açıklamalarda bulundu.

"AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM"

Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Şener, hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

"KEŞKE BEN HASTA OLSAYDIM DA ANNEM HAYATTA OLSAYDI"

Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Şener, yaşadığı acının kilo kaybında büyük etkisi olduğunu söyledi. Duygusal açıklamalarda bulunan spiker, annesini kaybetmenin ardından zor günler geçirdiğini belirterek, "Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

"SÖZ VERMİŞTİM, ÇIKARAMADIM HASTANEDEN"

Yürek burkan açıklamalar yapan Şener, "Kanser değilim, aslan gibiyim. Lakin annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani. " dedi.

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM İSE GAMZE KARADUMAN OLDU!

Son dönemde ünlüler dünyasında değişim rüzgarları esiyor ve bunların arasında Gamze Karaduman da var. "Aramızda Kalsın"dan tanıdığımız oyuncu, tam 15 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

Yıllar içindeki değişimiyle fark yaratan oyuncu, artık neredeyse iğne ipliğe dönmüş durumda.

İŞTE GAMZE KARADUMAN'IN SON HALİ...

Gamze Karaduman'ın verdiği 15 kilo, takipçilerini adeta şoke etti ve zayıflama yöntemini merak konusu yaptı.

Fit ve enerjik haliyle sosyal medyanın gündemine oturan Karaduman, disiplinli yaşam tarzı ve düzenli koşu ile sağlıklı bir dönüşümü gözler önüne serdi.

EMRE KINAY 11 KİLO VERDİ

Katıldığı bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Emre Kınay, muhabirlerin dikkatinden kaçmayan fit görünümü üzerine sessizliğini bozdu.

Karşısındakinin "Kilo vermişsiniz, belli oluyor ve gayet fitsiniz" şeklindeki haklı övgüleri üzerine tebessüm eden Kınay, "Evet, 10-11 kilo verdim" diyerek büyük değişimini net rakamlarla doğruladı.

HEDEFİNDE DAHA FAZLASI VAR: İŞTE SON HALİ!

Ünlü oyuncunun bu yeni ve sağlıklı hali hayranlarından tam not alsa da, Kınay için süreç henüz bitmiş değil.

Çevresinden gelen "Değişiminiz dışarıdan çok belli oluyor" tepkilerine oldukça mütevazı bir şekilde yanıt veren başarılı oyuncu, "Biraz daha versem iyi olur sanki" diyerek zayıflama ve form tutma serüvenine hız kesmeden devam edeceğinin sinyallerini verdi.