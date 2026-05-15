Aynaya bakmaya tahammülü yoktu, iğne ipliğe döndü! 45 kilo veren Adele zayıflama sırrını paylaştı: “Her gün 10 bardak…”

"ANKSİYETE NÖBETLERİ GEÇİRDİM"

Adele için bu sürecin en büyük motivasyon kaynağı, oğlu Angelo için sağlıklı kalma isteğiydi. Ayrıca spor salonu, boşanma sürecinin getirdiği zorluklarla başa çıkarken ona kendine ait özel bir alan sağladı. Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, "Evliliğim bittikten sonra dehşet verici anksiyete nöbetleri geçirdim. Beni tamamen felç ediyor ve vücudum üzerindeki kontrolümü kaybetmeme neden oluyordu," dedi. Spor yapmanın zihnini toparlamasına yardımcı olduğunu belirten sanatçı, bu aktivitelerin gün içinde kendisini zinde tutan birer "çapa" görevi gördüğünü ekledi.