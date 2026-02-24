Trend Galeri Trend Magazin Aynı dizide rol almışlar! Çocuklar Duymasın’ın Merve’si bakın kimin kızı çıktı

Bir dönemin fenomen yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği "Cimcime Merve" karakteriyle hafızalara kazınan Öykü Güven, yıllar sonraki değişimiyle yeniden gündemde. Ekranların yaramaz ve sevimli Merve'si olarak tanınan Güven, artık 23 yaşında genç bir kadın. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken genç oyuncunun son hali kısa sürede konuşulmaya başladı. Ancak asıl şaşırtan detay bambaşka çıktı. Uzun yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek, duyanları hayrete düşürdü. Meğer Öykü Güven'in babası da aynı dizide rol almış! Bu bilgi, dizinin sıkı takipçilerini bile şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:22 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 08:25