Trend Galeri Trend Magazin Aynı dizide rol almışlar! Çocuklar Duymasın’ın Merve’si bakın kimin kızı çıktı

Aynı dizide rol almışlar! Çocuklar Duymasın’ın Merve’si bakın kimin kızı çıktı

Bir dönemin fenomen yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği "Cimcime Merve" karakteriyle hafızalara kazınan Öykü Güven, yıllar sonraki değişimiyle yeniden gündemde. Ekranların yaramaz ve sevimli Merve'si olarak tanınan Güven, artık 23 yaşında genç bir kadın. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken genç oyuncunun son hali kısa sürede konuşulmaya başladı. Ancak asıl şaşırtan detay bambaşka çıktı. Uzun yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek, duyanları hayrete düşürdü. Meğer Öykü Güven'in babası da aynı dizide rol almış! Bu bilgi, dizinin sıkı takipçilerini bile şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:22 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 08:25
Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrolünü paylaştığı yayınlandığı dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve karakteriyle hafızalarımıza kazınan Öykü Güven büyüdü, koca genç kız oldu.

Çocuklar Duymasın dizisinde Tuna'nın kızı, Gönül'ün üvey kızını canlandıran Öykü Güven sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Güzelliğiyle adından söz ettiren Güven'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Şimdilerde 23 yaşında olan Öykü Güven'in babasıyla aynı dizide olduğu ortaya çıktı.

Güven'in, Çocuklar Duymasın dizisinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

ÖYKÜ GÜVEN KİMDİR?

Öykü Güven, yapımcı ve senarist Birol Güven'in kızıdır. 15 Mayıs 2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Müzisyenlik yapan bir ağabeyi de bulunan Güven, Çocuklar Duymasın dizisi dışında Pamuk Prens filminde de rol aldı. Güven, şimdilerde New York'ta yaşıyor.

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun

Mine Mutlu-Çağkan Çulha- Büşra Çulha

Burak Kut-Halit Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Bilal İnci - Elif İnci

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Aliye Uzunatağan-Ayşecan Tatari

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

İNTİZAR - YILDIZ TİLBE