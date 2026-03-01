Trend Galeri Trend Magazin Aynı Yağmur Altında 4. bölümüyle ekranlarda! Ali ve Rosa dönüşü olmayan bir yolda

ATV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Aynı Yağmur Altında, bugün 4'üncü bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin bu bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşanacak. İşte bu bölümde yaşanacaklar…

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle takip edilen dizisi Aynı Yağmur Altında, bugün 4'üncü bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde yaşanacaklar adeta nefesleri kesecek.

4.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ali'nin cinayetle suçlanması Aydanlar evinde büyük bir panik yaratırken Ali, tehlikeli kaçış hamlesiyle bir süreliğine izini kaybettirir.

ÖNEMLİ BİR İPUCU

Koray, Dilan'ı tehdit ederek Rosa ile Ali arasındaki gizli bağa dair önemli bir ipucu yakalar.

BÜYÜK BİR YALANIN ORTASINDA KALIR

Rosa, Ali'yi kendinden tamamen koparmaya çalışırken büyük bir yalanın ortasında kalır.

DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLA GİRECEKLER

Ali ise Rosa'ya duyduğu öfke nedeniyle dönüşü olmayan bir yola girer.

'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.

