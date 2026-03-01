Trend Galeri Trend Magazin Aynı Yağmur Altında 4. bölümüyle ekranlarda! Ali ve Rosa dönüşü olmayan bir yolda

ATV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Aynı Yağmur Altında, bugün 4'üncü bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin bu bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşanacak. İşte bu bölümde yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 01.03.2026 20:25