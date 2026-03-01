Aynı Yağmur Altında 4. bölümüyle ekranlarda! Ali ve Rosa dönüşü olmayan bir yolda

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle takip edilen dizisi Aynı Yağmur Altında, bugün 4'üncü bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde yaşanacaklar adeta nefesleri kesecek. ATV CANLI YAYIN 4.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? Ali'nin cinayetle suçlanması Aydanlar evinde büyük bir panik yaratırken Ali, tehlikeli kaçış hamlesiyle bir süreliğine izini kaybettirir. ÖNEMLİ BİR İPUCU Koray, Dilan'ı tehdit ederek Rosa ile Ali arasındaki gizli bağa dair önemli bir ipucu yakalar. BÜYÜK BİR YALANIN ORTASINDA KALIR Rosa, Ali'yi kendinden tamamen koparmaya çalışırken büyük bir yalanın ortasında kalır. Aynı Yağmur Altında 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLA GİRECEKLER Ali ise Rosa'ya duyduğu öfke nedeniyle dönüşü olmayan bir yola girer. 'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de atv'de. 'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.