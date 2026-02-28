Aynı Yağmur Altında’da Ali ve Rosa dönüşü olmayan bir yolda

4.Bölüm Özeti: Ali'nin cinayetle suçlanması Aydanlar evinde büyük bir panik yaratırken Ali, tehlikeli kaçış hamlesiyle bir süreliğine izini kaybettirir. Koray, Dilan'ı tehdit ederek Rosa ile Ali arasındaki gizli bağa dair önemli bir ipucu yakalar. Rosa, Ali'yi kendinden tamamen koparmaya çalışırken büyük bir yalanın ortasında kalır. Aynı Yağmur Altında 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video Ali ise Rosa'ya duyduğu öfke nedeniyle dönüşü olmayan bir yola girer. 'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de atv'de. 'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de atv'de. 'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de atv'de. 'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.