Aynı Yağmur Altında’da Ali ve Rosa kendi yollarını çiziyor

7.Bölüm Özeti: Umur'un yıllardır sakladığı büyük sırrın Ali tarafından yüzüne vurulması, Karanoğlu konağında tüm dengeleri altüst eder. Ali, halası Fazilet ile Umur'un geçmişteki imkansız aşkını ve kaybettikleri bebeklerine dair acı gerçeği öğrenerek Umur ile sert bir hesaplaşmaya girer. Aydanlar cephesinde ise Merve, halası Fazilet'ten aldığı güçle ailesinin baskılarına karşı kendi hayatını yaşama kararı alır. Seray ve Rana, Merve'ye kurulan tuzağın benzeriyle aileye unutulmaz bir ders verirler. Koray'ın Ali'yi vurdurduğunun ortaya çıkmasıyla sarsılan Umur, oğluna herkesin önünde tokat atar. Rosa, Koray'ın içindeki yaraları fark ederek ona ilk kez şefkatle yaklaşırken, yaşadığı manevi dönüşümle Müslüman olmaya karar verir. Rosa'ya olan aşkını kalbine gömen Ali, Beliz'in yanında kalmayı ve onunla evlenmeyi kabul eder. Tüm engellere ve geçmişin karanlık izlerine rağmen Beliz ile Ali'nin nikahı kıyılırken; iki aile arasındaki buzlar erir. Ali ve Rosa, aşkın her şeyi değiştiren gücüyle kendi yollarını yeniden çizer.