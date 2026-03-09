’Aynı Yağmur Altında’da Beliz ve Rosa’nın tehlikeli yüzleşmesi

BELİZ KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

İçindeki şüphe ve öfkeyi kontrol edemeyen Beliz, Ali ile Rosa arasında yaşananların gerçek yüzünü öğrenmeye takıntılı hale geldi. Konakta yaşananların ardından Beliz, annesi Tülin'i ve evdeki diğer kadınları odaya kilitledi ve Rosa'yı zorla yanına alarak konaktan çıkardı. Beliz, arabayı kontrolsüz bir şekilde sürerken Rosa'dan Ali ile ilişkisi hakkında bilgi almaya çalıştı. Rosa ise Beliz'i sakinleştirmeye çalışırken Ali ile aralarında Beliz'in düşündüğü gibi bir ilişki olmadığını anlatmaya çalıştı.

İkili arasında yaşanan bu tehlikeli yolculuk, hem Ali'nin hem de iki ailenin hayatını altüst edecek büyük bir felaketin habercisi oldu.