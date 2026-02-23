Trend Galeri Trend Magazin Aynı Yağmur Altında’da ortalık karışıyor! Rosa'nın zor kararı

Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle bu akşam atv ekranlarında.

Giriş Tarihi: 23.02.2026 07:00
3.Bölüm Özeti:

Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verir.

Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.

Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar.

Aynı Yağmur Altında 3. bölüm tanıtımı yayınlandı

Ali, Rosa'yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.

Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenir.

Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında...

