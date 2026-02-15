Trend Galeri Trend Magazin Aynı Yağmur Altında'da Rosa’dan Ali’yi Yıkan Hamle!

Aynı Yağmur Altında'da Rosa’dan Ali’yi Yıkan Hamle!

Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 10:40
2.BÖLÜM ÖZETİ:

Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır.

Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.

Rosa'nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır.

İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.

Ali, aşkı için her şeyi göze almışken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini paramparça eden o son yalanı söyler.

İkilinin imkansız aşkı ağır bir sınava girer.

Aynı Yağmur Altında yarın akşam saat 20.00'de atv ekranlarında...

Aynı Yağmur Altında 2.Bölüm Fragmanı | Video

