Aynı Yağmur Altında'da Rosa'dan aşkı için geri dönülmez bir karar!
atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', pazartesi akşamı ekrana gelecek ikinci bölümüyle hikayesini daha da derinleştiriyor. Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı, hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan dizi; Ali ve Rosa'nın tutkuyla başlayan ancak bedeli ağır olan aşkını merkezine alıyor. Farklı inançlara, yaşam tarzlarına ve aile yapılarına sahip iki gencin beklenmedik karşılaşması, yalnızca büyük bir aşkın değil, sarsıcı bir değişimin de başlangıcı oluyor.
Giriş Tarihi: 13.02.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 11:40