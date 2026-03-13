Trend Galeri Trend Magazin Aynı Yağmur Altında'da sırlar gün yüzüne çıkıyor, hesaplaşmalar başlıyor!

Aynı Yağmur Altında'da sırlar gün yüzüne çıkıyor, hesaplaşmalar başlıyor!

Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle Pazar akşamı ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 13.03.2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 12:23
Aynı Yağmur Altında’da sırlar gün yüzüne çıkıyor, hesaplaşmalar başlıyor!

6.Bölüm Özeti:

Ali'nin Karanoğlu konağına taşınması, onu ve Rosa'yı aynı çatı altında yaşamaya mahkum eder. Bu zoraki yakınlık Ali'nin şüphelerini artırırken; Ali sonunda Rosa'nın hamile olmadığını, bayılmalarının sebebinin ise ciddi bir hastalık olduğunu öğrenir.

Aynı Yağmur Altında’da sırlar gün yüzüne çıkıyor, hesaplaşmalar başlıyor!

Koray'ın bu durumu bir koz olarak kullanarak Rosa'yı kendine mecbur bıraktığı gerçeğiyle de yüzleşir. Aydanlar cephesinde ise Merve, Yiğit ile çekilmiş bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla ailesinin tepkisine maruz kalır.

Aynı Yağmur Altında’da sırlar gün yüzüne çıkıyor, hesaplaşmalar başlıyor!

Faik'in kararıyla bir anda okuldan alınan Merve, halası Fazilet'in tüm itirazlarına rağmen ailesi tarafından sevmediği bir adamla zorla evlendirilmesine karar verilir.

Aynı Yağmur Altında 6.Bölüm Fragmanı izle | Video

Aynı Yağmur Altında’da sırlar gün yüzüne çıkıyor, hesaplaşmalar başlıyor!

Ali, Rosa'nın babasından öğrendiği sarsıcı gerçekle Umur Karanoğlu'nun karşısına dikilir. Ali'nin sözleri karşısında öfkesine hakim olamayan Umur, Ali'ye tokat atmak için elini kaldırır.

Aynı Yağmur Altında’da sırlar gün yüzüne çıkıyor, hesaplaşmalar başlıyor!

Ali, halası Fazilet'in çalınan bebeği ve hayatı için Umur'a karşı sert bir hesaplaşma başlatır.

Aynı Yağmur Altında’da sırlar gün yüzüne çıkıyor, hesaplaşmalar başlıyor!

Peki, her şeyden habersiz olan Koray, kendi hayatıyla ilgili bu sarsıcı gerçeği öğrenebilecek mi?

Aynı Yağmur Altında’da sırlar gün yüzüne çıkıyor, hesaplaşmalar başlıyor!

'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.

Aynı Yağmur Altında’da sırlar gün yüzüne çıkıyor, hesaplaşmalar başlıyor!

'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.