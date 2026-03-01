Trend Galeri Trend Magazin Aynı Yağmur Altında'da tehlikeli kaçış! Ali ve Rosa dönüşü olmayan bir yolda

Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 01.03.2026 07:04
4.Bölüm Özeti:

Ali'nin cinayetle suçlanması Aydanlar evinde büyük bir panik yaratırken Ali, tehlikeli kaçış hamlesiyle bir süreliğine izini kaybettirir.

Koray, Dilan'ı tehdit ederek Rosa ile Ali arasındaki gizli bağa dair önemli bir ipucu yakalar.

Rosa, Ali'yi kendinden tamamen koparmaya çalışırken büyük bir yalanın ortasında kalır.

Aynı Yağmur Altında 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video

Ali ise Rosa'ya duyduğu öfke nedeniyle dönüşü olmayan bir yola girer.

'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.

