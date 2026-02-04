Aynı Yağmur Altında’nın 'Fazilet'i Hülya Avşar anlattı: "Hem sevilecek hem de korkulacak bir karakter"

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

'Aynı Yağmur Altında' 9 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de başlıyor.