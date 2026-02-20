Aynı Yağmur Altında'nın o sahnesi provokasyoncuların hedefinde: "Siz neyin karşısındasınız?"

Bizim ülkemizde çok şükür ki herkes düşüncesinde, ibadetinde, eğitiminde tam bir özgürlük yaşıyor. O sizin müptelası olduğunuz düşünce tarzı, üniversitelerdeki ikna odalarında muhafazakar kız öğrencilerin başları zorla açtırıldığı günlerde kaldı. Keşke o dönemde buna karşı çıkan bildiriler imzalasaydınız. Ama nerdeee? Derdinizin "bağcıyı dövmek" olduğu o kadar açık ki... Zaten öyle olmasa Atv'nin dizisi Aynı Yağmur Altında'daki domuz yemeği sahnesini ters yüz edip, her zaman yaptığınız gibi yaşam tarzlarının arasına mayın döşemezdiniz.