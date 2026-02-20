Aynı Yağmur Altında'nın o sahnesi provokasyoncuların hedefinde: "Siz neyin karşısındasınız?"
Aynı Yağmur Altında" dizisindeki tek bir sahnenin bağlamından koparıp yaşam tarzına müdahale gibi sunanlar, aslında sahnede verilmek istenen o birleştirici ve nahif mesajı anlamaktan çok uzaklar. Kötü niyetli bir karakterin hoşgörü maskesi altındaki provokasyonuna yine kendi ailesinin sağduyuyla karşı çıkması görmezden gelinerek, sığ bir kutuplaşma üzerinden suni bir gündem yaratılıyor. Toplumdaki asıl kutuplaşmanın altını çizen Yüksel Aytuğ'dan ezber bozan cümleler...
Giriş Tarihi: 20.02.2026 07:28
Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 07:29