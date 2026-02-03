‘Aynı Yağmur Altında’nın yıldızı Burak Tozkoparan rolünü anlattı! “Günümü Ali gibi yaşamaya başladım”

Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Burak Tozkoparan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"GÜNÜMÜ ALİ GİBİ YAŞAMAYA BAŞLADIM"

'Deneyimlemediğim tarzda bir karakter, Ali Aydan. O yüzden işe ve karaktere çok ısındım. Senaryonun genel hikayesi bizi anlattığı için de çok heyecanlandım. Karakter için kendimi kapattım. Bu proje için günümü Ali gibi yaşamaya başladım.'

Dizinin iddialı oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.