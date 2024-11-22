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Aynı yastıkta yarım asrı devirmişlerdi... Cüneyt Arkın ile Betül Cüreklibatır'ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

2022 yılında aramızdan ayrılan efsane sanatçı Cüneyt Arkın, ardında sayısız eser ve onu çok seven milyonlar bıraktı. Ölümü ile 7'den 70'e tüm Türkiye'yi hüzne boğan Cüneyt Arkın'ı herkesten çok özleyen biri var ki bu hiç kuşkusuz, birlikte yarım asrı devirdiği eşi Betül Cüreklibatır. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın, 85 yıllık yaşamında aile hayatı ile de parmakla gösterildi. Betül Cüreklibatır ile 55 yıl aynı yastığa baş koyan Cüneyt Arkın'ın ardından eşi tanışma hikayelerini bakın nasıl anlattı... İşte gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ile büyük aşkının hikayesi ve usta sanatçının bilinmeyenleri...

Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:34
Aynı yastıkta yarım asrı devirmişlerdi... Cüneyt Arkın ile Betül Cüreklibatır’ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

Yeşilçam'a damga vuran ve yaşamı boyunca 300'ü aşkın filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, usta oyuncunun vefatının ardından yaşadıklarını ve tanışma hikayesini anlatırken duygusal anlar yaşadı... Yeşilçam'ın efsane ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın, 2022 yılında, 85 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Aynı yastıkta yarım asrı devirmişlerdi... Cüneyt Arkın ile Betül Cüreklibatır’ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın, 85 yıllık yaşamında aile hayatı ile de parmakla gösterildi. Betül Cüreklibatır ile 55 yıl aynı yastığa baş koyan Cüneyt Arkın'ın ardından eşi tanışma hikayelerini bakın nasıl anlattı...

Aynı yastıkta yarım asrı devirmişlerdi... Cüneyt Arkın ile Betül Cüreklibatır’ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

İşte gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ile büyük aşkının hikayesi ve usta sanatçının bilinmeyenleri...

Betül Cüreklibatır, sık sık mezarını ziyaret ettiği eşi Cüneyt Arkın'ı çok özlediğini belirterek, verdiği röportajda "Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer... Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum."

Aynı yastıkta yarım asrı devirmişlerdi... Cüneyt Arkın ile Betül Cüreklibatır’ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

"Onun en şöhretli zamanıydı. Benim onunla pek ilgilenmemem dikkatini çekmişti. Geldi yanıma, 'Neyiniz var sizin, neden bu kadar hüzünlüsünüz?' dedi. Ondan sonra tanıştık ve çok sevdik birbirimizi." demişti.

Aynı yastıkta yarım asrı devirmişlerdi... Cüneyt Arkın ile Betül Cüreklibatır’ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

"HALKIN SEVGİSİ ONUN İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın sevgisini çok güzel ifade eden bir eş olduğunu vurgulayarak, Arkın'ın tanışma yıl dönümlerinde evlerinin her köşesini papatya ile süslediğini ve bundan çok etkilendiğini söylemişti.

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