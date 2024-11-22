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Aynı yastıkta yarım asrı devirmişlerdi... Cüneyt Arkın ile Betül Cüreklibatır'ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

2022 yılında aramızdan ayrılan efsane sanatçı Cüneyt Arkın, ardında sayısız eser ve onu çok seven milyonlar bıraktı. Ölümü ile 7'den 70'e tüm Türkiye'yi hüzne boğan Cüneyt Arkın'ı herkesten çok özleyen biri var ki bu hiç kuşkusuz, birlikte yarım asrı devirdiği eşi Betül Cüreklibatır. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın, 85 yıllık yaşamında aile hayatı ile de parmakla gösterildi. Betül Cüreklibatır ile 55 yıl aynı yastığa baş koyan Cüneyt Arkın'ın ardından eşi tanışma hikayelerini bakın nasıl anlattı... İşte gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ile büyük aşkının hikayesi ve usta sanatçının bilinmeyenleri...