Trend
Galeri
Trend Magazin
Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'a aşkını haykırdı: "Ruh eşimi buldum"
Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'a aşkını haykırdı: "Ruh eşimi buldum"
Kısa bir süre önce ilişkilerine ikinci bir şans veren Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü mankenin son olarak sevgilisi için kullandığı "Ruh eşimi buldum" sözleri magazin dünyasında ses getirdi!
Giriş Tarihi: 08.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:52