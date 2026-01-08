Trend Galeri Trend Magazin Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'a aşkını haykırdı: "Ruh eşimi buldum"

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'a aşkını haykırdı: "Ruh eşimi buldum"

Kısa bir süre önce ilişkilerine ikinci bir şans veren Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü mankenin son olarak sevgilisi için kullandığı "Ruh eşimi buldum" sözleri magazin dünyasında ses getirdi!

Giriş Tarihi: 08.01.2026 14:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:52
Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Türkiye'nin güzellik yarışmalarından yetişen ve uzun yıllardır magazin gündeminde adından söz ettiren eski Türkiye Güzeli Demet Şener, yıllara meydan okuyan fiziği ve zarafetiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Ancak ünlü manken bir süredir iş insanı Tolga Arman'la yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettiriyordu.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

İkilinin uzun soluklu ilişkilerini ise evlilikle taçlandırıp taçlandırmayacağı merak konusu olmuştu.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

MUTLULUĞUNA NAZAR DEĞDİ!
Demet Şener bir magazin programına, Tolga Arman'la olan ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Ünlü manken sebebini ise şu sözlerle dile getirmişti: "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik." İkilinin evlenmesi beklenirken ayrılık kararınını alması kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Ancak Şener ve Arman ayrılığa daha fazla dayanamayarak aşklarına bir şans daha vermişti. İkili barıştıktan sonra samimi bir şekilde kameralara da yansımıştı.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

"RUH EŞİMİ BULDUM"

Tolga Arman'la İlişkisine tam gaz devam eden Demet Şener son olarak romantik sözleriyle gündeme geldi. Ünlü manken sevgilisiyle tekrar barışması hakkında konuşarak şunları söyledi: "Biz vazgeçmedik birbirimizden. Ruh eşimi buldum. Birbirimize çok saygılı bir çiftiz"

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

TAKINTISIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Aşk hayatı kadar yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Şener, geçen günlerde hakkındaki bir gerçekle dikkat çekmişti.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Bir televizyon programına katılan Şener, ilk kez takıntısından bahsetmişti.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Şener konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok komik bir takıntım var. Tuvalet kağıtlarının çekilen kısmı önde duracak altta durmayacak. Gittiğim yerlerde de çeviririm"

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Ünlü ismin tuvalet kağıdı takıntısı kısa sürede gündem olmuştu...

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Peki diğer ünlü isimlerin, korkularını, alışkanlıklarını ve takıntılarını biliyor musunuz?

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne aldı.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlattı: "Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

"NAZARA İNANIYORUM"

Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor."

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Ünlü isimlerin günlük hayattaki alışkanlıkları da en az sahnedeki performansları kadar merak ediliyor. Kimi nazardan korunmak için paylaşımlarına dikkat ederken, kimi de küçük ama vazgeçilmez takıntılarıyla gündeme geliyor.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

28 yaşındaki oyuncu, takipçileriyle yaptığı samimi paylaşımda en büyük korkusunu açıkladı.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Şahin, futbol rekabetine göndermede bulunduğu açıklamasında esprili ifadeler kullandı.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Ünlü oyuncu, "Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de.. Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe.. Asla. İmkânsız ya! İmkânsız." sözleriyle dikkat çekti.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Bahar Şahin'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşım futbolseverler arasında eğlenceli yorumlara neden oldu.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

2000'li yıllarda adım attığı müzik kariyerinde güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Altay, özellikle 2013 yılında çıkardığı "Berduş" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Uzun yıllardır müzik yolculuğunu istikrarlı bir şekilde sürdüren ünlü şarkıcı, magazin dünyasından genellikle uzak durmayı tercih ediyor.

Ayrılık kısa sürmüştü! Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’a aşkını haykırdı: Ruh eşimi buldum

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen Altay, daha çok sahne performansları ve kariyerine dair projeleriyle gündeme geliyor. Ancak ünlü şarkıcı bu kez, bugüne kadar çok fazla bilinmeyen bir alışkanlığıyla dikkatleri üzerine çekti.