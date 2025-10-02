Trend
Galeri
Trend Magazin
Ayrılık acısına dayanamadı... Oyuncu Dilan Çiçek Deniz kilo kampına girdi! 1 yıllık ilişkisini bitirmişti...
Ayrılık acısına dayanamadı... Oyuncu Dilan Çiçek Deniz kilo kampına girdi! 1 yıllık ilişkisini bitirmişti...
Rafael Cemo Çetin'le ilişkisini sonlandıran oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ayrılık acısına daha fazla dayanmadı. Ünlü oyuncu kilo almak için kampa giren Deniz, günden günde erdi! Bakın ünlü oyuncu kalp acısıyla kaç kilo verdi...
Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:52