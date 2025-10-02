Trend Galeri Trend Magazin Ayrılık acısına dayanamadı... Oyuncu Dilan Çiçek Deniz kilo kampına girdi! 1 yıllık ilişkisini bitirmişti...

Rafael Cemo Çetin'le ilişkisini sonlandıran oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ayrılık acısına daha fazla dayanmadı. Ünlü oyuncu kilo almak için kampa giren Deniz, günden günde erdi! Bakın ünlü oyuncu kalp acısıyla kaç kilo verdi...

Yaklaşık 1 yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin yollarını ayrıma kararı almıştı.

Biten ilişki sonrası ikili, birlikte çektirilmiş aşk karelerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

Ayrılık sonrası bugün bir etkinliğe katılan Dilan Çiçek Deniz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünlü oyuncu ayrılık sebebini şu sözlerle açıklamıştı: "Evet ilişkimiz bitti. Çok konuşmaya gerek yok. Arkadaşız. Bitmesi gereken her şey bitiyor. Keyfimiz yerinde ama. Onun dışında bir şey söylemeye gerek yok"

AYRILIK ACISINI KALDIRAMADI...

Dilan Çiçek Deniz, ayrılık acısını kaldıramayarak 8 kilo vermişti.

Takvim'de yer alan habere göre Deniz kilo kampına girdiğini söyleyerek, "Sporla yaparak kilo almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Peki özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü oyuncunun nereli olduğunu biliyor musunuz?

Dilan Çiçek Deniz 1995 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

HANDE ERÇEL

Bandırma

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

SERENAY SARIKAYA
Ankara
ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

PINAR DENİZ

Adana

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

BURCU ESMERSOY

İstanbul

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

SİNEM KOBAL
İstanbul

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

BİGE ÖNAL

İstanbul