Ayrılık iddialarıyla gündemdeydi! İrem Helvacıoğlu’ndan manidar paylaşım: "Yalancı herkesi yalancı sanır..."

Henüz bebeğini kucağına alalı birkaç ay olan taze anneden gelen haberler herkesin ağzını açık bıraktı! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinde yaşanan ayrılık iddiaları sonrası ünlü oyuncunun paylaştığı o zehir zemberek metin, "Büyük aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 20.02.2026 08:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 09:17
'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sevgilisi Ural Kaspar ile sade bir törenle evlenmişti.

Kısa süre sonra anne olacağını duyuran Helvacıoğlu, 15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı. Fakat son günlerde eşiyle yollarını ayırdıklarına dair iddialar gündemden düşmüyor.

Ayrılık dedikodularının ardından gözlerin çevrildiği İrem Helvacıoğlu'ndan ilginç bir paylaşım geldi. Ancak başarılı oyuncu, doğrudan bir açıklama yapmak yerine sosyal medya hesabından paylaştığı oldukça derin ve imalı bir metinle sessizliğini bozdu.

Paylaşımında insanın başkalarını kendi aynasından gördüğünü vurgulayan Helvacıoğlu, adeta iç dünyasında yaşadığı kırgınlıkları kelimelere döktü.

"İNSAN KARŞISINDAKİNİ DEĞİL, İÇİNDEKİ DÜNYAYI GÖRÜR"

Helvacıoğlu'nun paylaştığı metinde yer alan; "Bir yalancı, herkesi yalancı sanır. Bir hırsız, herkesin fırsat kolladığını düşünür... Ve bir salih, herkesi kendi gibi görür; herkesi iyi niyetle okur" ifadeleri, takipçileri tarafından eşi Ural Kaspar'a veya kendisi hakkında çıkan asılsız haberlere bir gönderme olarak yorumlandı.

Paylaşımın sonunda yer alan Mevlâna'nın meşhur sözü "Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir" ise adeta bir nokta atışı niteliğindeydi.

Kızları Sora'nın doğumundan bu yana daha çok aile yaşantısıyla ön planda olan ünlü oyuncunun, bu denli sert ve düşündürücü bir metin paylaşması, "evlilikte krizin boyutu sanılandan daha mı büyük?" sorusunu akıllara getirdi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE "36. YAŞ GÜNÜNÜ" KUTLAMIŞTI!

Ekranların sevilen yüzü İrem Helvacıoğlu, yeni yaşını kutladığı "Hoş geldin 36" paylaşımıyla magazin dünyasında adeta fırtına kopardı. Son dönemde hem annelik heyecanı hem de özel hayatındaki iddialarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, bu kez takipçilerini yaş polemiğine sürüklemişti.

"EN FAZLA 26 GÖSTERİYOR"

36 yaşına giren Helvacıoğlu'nun doğum günü karesine kısa sürede binlerce beğeni gelirken, birçok kullanıcı oyuncunun yaşını kabullenmekte zorlandı.

Güzel oyuncu için sosyal medyada; "Rakamı yanlış yazmışsın, maksimum 26", "Nasıl 36 olabilir?" ve "Hala 20'lerinde duruyor" şeklinde yorumlar yağmıştı.

HER FIRSATTA KIZIYLA PAYLAŞIM YAPIYOR

Yaşıyla ilgili geçtiğimiz günlerde polemik yaşayan İrem Helvacıoğlu, her fırsatta minik kızıyla paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

YÜZÜNÜ GÖSTERMEKTEN ÇEKİNİYOR

Ünlü oyuncu, kızının yüzünü göstermekten çekinirken duygu yüklü paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

YEPYENİ VE DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu, bugün yepyeni ve duygusal bir paylaşım daha yaptı.

"KOKUSU TARİFSİZ..."

İrem Helvacıoğlu kızıyla fotoğrafınnın altına, "Yaka iğnem daha büyük, daha güçlü... Bir de kokusu var ya tarifsiz" notunu ekledi.

ERKEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİYLE SEVİNMİŞTİ!

Son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, eşi Ural Kaspar ile ayrıldığı iddialarıyla konuşulurken konuya ilişkin sessizliğini korudu. Helvacıoğlu, son olarak arkadaşlarının düzenlediği erken doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi.

Helvacıoğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, ilgi odağı oldu.

"SEVGİSİ ÇOK YÜKSEK AMA..."

Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan ve kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, geçen günlerde de Instagram hesabında uzun bir aradan sonra kızı Sora ve kedisiyle birlikte olan karesini yayınlamıştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinin kalplerini ısıtmıştı.

DAHA ÖNCE DE KIZINI BAKIN NASIL PAYLAŞMIŞTI!

Nadiren de olsa sosyal medya hesabında kızını paylaşan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınlamıştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınladı.

Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! "Bir futbolcu kolay yetişmiyor"

Futbolla yakından ilgilendiği bilinen Alişan, paylaşımına "Bir futbolcu kolay yetişmiyor arkadaşlar" notunu düştü. Ünlü isim paylaşımıyla birçok beğeni aldı.

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.