Trend
Galeri
Trend Magazin
Ayrılık iddialarıyla gündemdeydi! İrem Helvacıoğlu’ndan manidar paylaşım: "Yalancı herkesi yalancı sanır..."
Ayrılık iddialarıyla gündemdeydi! İrem Helvacıoğlu’ndan manidar paylaşım: "Yalancı herkesi yalancı sanır..."
Henüz bebeğini kucağına alalı birkaç ay olan taze anneden gelen haberler herkesin ağzını açık bıraktı! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinde yaşanan ayrılık iddiaları sonrası ünlü oyuncunun paylaştığı o zehir zemberek metin, "Büyük aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 20.02.2026 08:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 09:17