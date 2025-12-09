"Az çalışacağım" diyen Teoman'a Serdar Ortaç'tan yanıt: "Evde boş boş..."

İBRAHİM BÜYÜKAK – OĞUZHAN KOÇ: SANATIN İKİ YÜZÜ

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile müzisyenlik ve oyunculukta kendini gösteren Oğuzhan Koç, sanatın birçok alanında parlayan iki isim olarak yakın dostlar. Beraber yaptıkları projeler ve sahne performansları, onların dostluklarını pekiştiren önemli unsurlar arasında. Bu ikili, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla magazin dünyasında sevilen dostluk örneklerinden.