"Az çalışacağım" diyen Teoman'a Serdar Ortaç'tan yanıt: "Evde boş boş..."

Teoman'ın 'az çalışıp az yorulmak istiyorum' sözleri magazin gündemine damga vururken, bu çıkışa yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcının sözlerine bu kez Serdar Ortaç'tan dikkat çeken bir yorum geldi. Sahne temposunun yoğunluğuna vurgu yapan Ortaç, haftanın neredeyse her günü konser verdiğini belirterek,'Benim her hafta konserim var. O yüzden keşke çalışmasam. Ama çalışmamak da kötü evde evde boş boş ne yapacaksın' ifadelerini kullandı. Serdar Ortaç'ın bu sözleri, müzik dünyasında 'çalışmak mı, dinlenmek mi?' tartışmasını yeniden alevlendirdi. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DÜET HABERİYLE GÜNDEMİYLE GELMİŞLERDİ! Müzik dünyasının yeni ikilisi Teoman ve Serdar Ortaç oldu. Geçtiğimiz günlerde buluşan ikili, birlikte düet yaptı. İki sanatçı, Teoman'ın 'Tabiatım Böyle' şarkısını beraber söyledi. Buluşma sırasında ikili arasında neşeli sohbetler de yaşandı. Ortaç, Teoman'a 'Çok oturma dolaş' diye tavsiyede bulundu, Ünlü rockçı ise 'Ben her gün spor yapıyorum. Sürekli dışarıdayım' diye cevap verdi. Peki ünlüler dünyasının diğer yakın arkadaşlarını biliyor musunuz? SAFİYE SOYMAN – SEDA SAYAN: MÜZİK DÜNYASININ İKİ GÜÇLÜ KADINI Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman ile Seda Sayan, sadece sahnede değil, özel hayatlarında da birbirlerine destek olan yakın dostlar olarak biliniyor. Uzun yıllara dayanan bu dostluk, zaman zaman ortak projelerde de kendini gösteriyor. İkili, zorluklarda birbirinin yanında olarak magazin dünyasında nadir bulunan samimi dostluklardan birini sergiliyor. HÜLYA KOÇYİĞİT – TÜRKAN ŞORAY: YEŞİLÇAM'IN EFSANE İKİLİSİ Türk sinemasının iki efsanesi Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray, sektördeki uzun yıllarına rağmen dostluklarını hep taze tutmayı başardı. Hem kamera önünde hem de hayatın içinde birbirlerine hep destek oldular. Bu dostluk, Yeşilçam'ın unutulmaz ikililerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiş durumda. PINAR ALTUĞ – ZEYNO GÜNENÇ: SAMİMİ ARKADAŞLIK VE DESTEK Oyunculuk kariyerleri boyunca birçok projede yer alan Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç, özel hayatlarında da yakın dostlar. Zeyno Günenç ve Pınar Altuğ ilişkilerinde karşılıklı destek ve güç kazanmanın temelini oluşturan bir arkadaşlık zeminine sahip. Bu dostluk, sektörde kadın dayanışmasının güzel örneklerinden. BERDAN MARDİNİ – ŞAFAK SEZER: EĞLENCELİ VE SICAKKANLI DOSTLUK Müzik dünyasının önemli isimlerinden Berdan Mardini ile komedi dünyasının sevilen yüzü Şafak Sezer, samimiyetleri ve enerjileriyle dikkat çekiyor. İkili, farklı branşlarda olmalarına rağmen dostluklarını sıcak tutmayı başarıyor. Ortak anılar ve paylaşılan kahkahalar, bu dostluğun temel taşları. ALİŞAN – ÇAĞLA ŞIKEL: HEM İŞ HEM ÖZEL HAYATTA DOSTLUK Şarkıcı Alişan ile model ve sunucu Çağla Şıkel'in dostluğu, uzun yıllara dayanıyor. İkili, sık sık sosyal medyada birbirlerine yaptıkları destek paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hem mesleki hem de özel yaşamlarında birbirlerinin en büyük destekçisi olmaları, dostluklarının sağlamlığını ortaya koyuyor. İBRAHİM BÜYÜKAK – OĞUZHAN KOÇ: SANATIN İKİ YÜZÜ Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile müzisyenlik ve oyunculukta kendini gösteren Oğuzhan Koç, sanatın birçok alanında parlayan iki isim olarak yakın dostlar. Beraber yaptıkları projeler ve sahne performansları, onların dostluklarını pekiştiren önemli unsurlar arasında. Bu ikili, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla magazin dünyasında sevilen dostluk örneklerinden. FAHRİYE EVCEN – EBRU AKEL: SAMİMİYET VE KADIN DAYANIŞMASI Fahriye Evcen ve Ebru Akel, güçlü kadınlar olarak sadece iş hayatında değil, özel hayatlarında da yakın dostlar. İkili, sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sunuyor. Dostlukları, magazin dünyasında pozitif enerjinin adreslerinden biri. BORAN KUZUM – MERİÇ ARAL: YENİ NESİL DOSTLUK Genç oyuncular Boran Kuzum ve Meriç Aral, sektörde birbirlerine destek olan yakın dostlardan. Kariyerlerinde yükselişte olan bu ikili, birlikte vakit geçirip sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dostluklarını pekiştiriyor. Yeni neslin samimi dostluklarından biri olarak dikkat çekiyorlar. BARIŞ ARDUÇ – ENGİN ÖZTÜRK: KAMERA ARKASI DOSTLUĞU Popüler oyuncular Barış Arduç ve Engin Öztürk, kamera arkasında başlayan dostluklarını yıllardır sürdürüyor. Ortak projeler ve sosyal hayat paylaşımlarıyla da dostluklarını pekiştiriyorlar. İkili, birbirlerine her koşulda destek olmayı ihmal etmiyor. NUR FETTAHOĞLU – SELMA ERGEÇ: SET DIŞINDA SICACIK DOSTLUK Dizilerin sevilen oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç, set ortamının stresini dostluklarıyla hafifletiyorlar. Sık sık birlikte vakit geçirip birbirlerine destek oluyorlar. Bu dostluk, sektörde kadın oyuncular arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği. İBRAHİM TATLISES – AYDEMİR AKBAŞ: MÜZİK VE SİNEMA DÜNYASININ USTALARI Türk sanat müziği ve sinemasının duayenlerinden İbrahim Tatlıses ile Aydemir Akbaş, sektörde uzun yıllar süren dostluklarıyla tanınmışlardı. Birbirlerine olan saygı ve sevgiyle örülü bu dostluk, birçok yeni nesil sanatçı için örnek teşkil ettiler. 17 Ağustos 2024 tarihinde Aydemir Akbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından İbrahim Tatlıses de büyük bir kayıp yaşadı. İŞTE DOSTLUKLARIYLA KALP ISITAN DİĞER ÜNLÜLER... Kıvanç Tatlıtuğ - Umut Evirgen Serenay Sarıkaya - Burcum Baygut Mert Yazıcıoğlu - Burak Dakak Kerem Bürsin - Yasemin Özilhan Eda Ece - Şevval Sam Demet Akalın - Ebru Gündeş Bergüzar Korel - Esra Erol Zuhal Topal - İnci Türkay Danla Bilic - Cemal Can Canseven DEMET AKALIN-BERKAY DEMET AKALIN-EBRU GÜNDEŞ