Trend Galeri Trend Magazin Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Ünlü manken ve oyuncu Azra Akın, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmuştu. Azra Akın, uzun bir süre sonra ilk kez bir etkinliğe katıldı. Ünlü ismin makyajsız doğal hali de beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 19:02
Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Ünlü manken Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine girdi.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

İKİNCİ KEZ ANNE OLMUŞTU

Ünlü manken ve oyuncu Akın, 2018 yılında oğlu Demir'i, 2024 yılının Nisan ayında ise kızı Arya'yı kucağına aldı.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

UZUN BİR SÜRE SONRA BOY GÖSTERDİ

İkinci kez anne olan Akın, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ünlü isim, bugün bir etkinlikte boy gösterdi.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

MAKYAJSIZ HALİ VE GÜZELLİĞİYLE BEĞENİ TOPLADI!

44 yaşındaki manken makyajsız katıldığı etkinlikte güzelliğiyle yine büyüledi.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

İşte Azra Akın'ın makyajsız o hali!

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin güzellik sırları...

Yaş almamaya yemin etmiş ünlüler arasında yer alan eski manken Ebru Şallı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgi odağı oluyor.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Genç kızlara taş çıkaran formuyla da dikkat çeken Şallı, magazin dünyasında sık sık yer alıyor.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Ünlü isim bu sefer verdiği güzellik sırrıyla dikkatleri üzerine çekti.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

48 yaşındaki Şallı, güzelliğini korumak için her ay hamama gittiğini açıkladı.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

YILLARA MEYDAN OKUYAN BİR DİĞER İSİM: NEBAHAT ÇEHRE

Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün katıldığı bir davette görüntülendi.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Basın mensuplarına "Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz" diyerek esprili şekilde sitem eden Çehre, "Bence güzelliğin sırrı doğallık" dedi.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Çehre, "6 sene oldu, setleri özledim. Ama sırf proje yapmak için dönmem" diye konuştu.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

YAŞSIZ KADIN: YONCA EVCİMİK

"Bandıra Bandıra", "Abone", "8.15 Vapuru" ve "Kendine Gel" gibi hit parçalarıyla 90'lı yıllara damga vuran Evcimik, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da unutulmaz izler bıraktı.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Özellikle "Çılgın Bediş" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan sanatçı, yılların geçmesine rağmen sahnedeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Peki başarılı şarkıcının güzellik sırrını biliyor musunuz? Bakın Evcimik sırrını neye borçluymuş: "Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum. Özgürlüğüme çok düşkünüm"

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

GÜZELLİĞİ İLE YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER BİR İSİM: VİCTORİA BECKHAM

Nebahat Çehre gibi 51 yaşında genç kızları taş çıkartan Victoria Beckham da dikkatleri üzerine çekti.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Bunun sebebi ise Beckham'ın genç görüntüsünün sırrını sonunda açıklaması oldu.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

51 yaşındaki Victoria Beckham, genç görünümünü disiplinli beslenme düzenine borçlu olduğunu belirtti.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

YAKLAŞIK 30 YILDIR AĞZINA SÜRMÜYORMUŞ!

Beckham, eşi David Beckham'ın çikolata teklifine, "Çikolatayı 90'lardan beri yemiyorum, şimdi başlamayacağım' şeklinde cevap vererek yaklaşık 30 yıldır çikolata yemediğini söyledi.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Beckham, son yıllarda oldukça popülerlik kazanan avokadoyu her gün 3-4 adet tükettiğini açıklamıştı. Ancak uzmanlar avokadonun cilt ve kalp sağlığına faydalarını vurgularken, aşırı tüketim konusunda uyarılarda bulundu.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Güzellik sırrı merak edilen bir diğer isim ise Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Mine Tugay...

46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Medcezir' dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu.

Azra Akın makyajsız görüntülendi! İşte ünlü oyuncunun doğal hali!

Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.