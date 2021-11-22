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Azra Akın'ın oğlu Demir üç yaşına bastı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

2017 yılında Atakan Koru ile evlendikten sonra Edirne'de gözlerden uzak bir yaşam tercih eden 2002 Miss World güzeli Azra Akın'ın oğlu, üç yaşına girdi. Azra Akın, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Takipçileri Azra Akın'ın, paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu…

Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 16:10 PAYLAŞ