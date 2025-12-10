Trend Galeri Trend Magazin Şarkıcı Mehmet Erdem baba acısıyla yasa boğulmuştu! Sücaattin Erdem son yolculuğuna uğurlandı...

Müzik dünyasının sevilen ismi Mehmet Erdem, 78 yaşındaki babasını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıklamıştı. 3 yıl boyunca kanserle savaşan Sücaattin Erdem, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:46
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mehmet Erdem, aldığı acı haberle adeta yıkılmıştı.

Kendine has tarzı ve duygu dolu şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı, babası Sücaattin Erdem'in hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Erdem sosyal medya hesabında paylaşım yaparak, "Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

BABASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, hayatını kaybeden babası Sücaattin Erdem için düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Oldukça üzgün olduğu gözlenen Erdem'in, babasının tabutuna uzun süre bakarak duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Erdem'i bu acı gününde yalnız bırakmayanlar arasında sanat, spor ve iş dünyasından birçok isim yer aldı.

Törende, ünlü müzisyenin 8 aylık hamile eşi, oyuncu Vildan Atasever de hazır bulundu. Hamileliğinin son günlerine yaklaşan Atasever'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Sücaattin Erdem, öğle namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Mehmet Erdem ve yakınları taziyeleri kabul etti.