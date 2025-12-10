Trend
Şarkıcı Mehmet Erdem baba acısıyla yasa boğulmuştu! Sücaattin Erdem son yolculuğuna uğurlandı...
Müzik dünyasının sevilen ismi Mehmet Erdem, 78 yaşındaki babasını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıklamıştı. 3 yıl boyunca kanserle savaşan Sücaattin Erdem, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş Tarihi: 10.12.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:46