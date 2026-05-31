Baba-kızdan nostaljik buluşma! Alemin Kıralı'nın Aslan'ı ve Oben'i 13 yıl sonra bir arada... "Sizi bir yerden tanıyor gibiyim"

Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinde baba-kızı canlandıran Şafak Sezer ve Birsu Demir'den herkesi geçmişe götüren bir paylaşım geldi. Uzun yıllar sonra ilk kez yan yana poz veren ikilinin bu anlamlı buluşması, sosyal medyada adeta nostalji rüzgarları estirdi.

Giriş Tarihi: 31.05.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 31.05.2026 09:10
Türk televizyon en çok izlenen komedi dizilerinden biri olan Alemin Kıralı, yayınlandığı döneme damga vurmuş ve karakterleriyle hafızalara kazınmıştı. Dizide Şafak Sezer'in hayat verdiği Aslan Kıral ile Birsu Demir'in canlandırdığı kızı Oben arasındaki o eğlenceli ve güçlü bağ, ekran başındakilerin hafızalarında yer edinmişti. 2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında fırtınalar estiren yapımın üzerinden tam 13 yıl geçti.

Projenin bitmesinin ardından kendi kariyer yolculuklarına devam eden Şafak Sezer ve Birsu Demir, uzun bir zaman diliminin ardından ilk kez bir araya geldi.

Birsu Demir'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı o sıcak ve samimi fotoğraf karesi, iki oyuncunun aradan geçen yıllara rağmen kopmayan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

"SİZİ BİR YERDEN TANIYOR GİBİYİM"

Televizyon dünyasında fırtınalar estiren efsane baba-kızın bu anlamlı buluşması, dizinin eski bölümlerini hala büyük bir özlemle izleyen takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ANA-OĞUL DA 22 YIL SONRA BİR ARAYA GELMİŞTİ!

Uzun yıllara damgasını vuran Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis adeta ekranlarda büyüdü. Şimdilerde 22 yaşında olan Alp Eren Khamis'in yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti.

Tamer Karadağlı, Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrolünde yer aldığı efsane dizide, Alp Eren Khamis ise Beton Orçun'a hayat verdi.

Daha bebekken Selami ile Gönül'ün çocuğu olarak dizide yer alan genç isim, son görüntüsüyle mankenlere de taş çıkartıyor.

Son olarak Çocuklar Duymasın'da ana–oğul karakterlerine hayat veren Zeyno Günenç ve Alperen Khamis, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Dizide "Gönül" karakterine hayat veren Zeyno Günenç ile "Orçun" rolüyle hafızalara kazınan Alp Eren Khamis'in 22 yıl sonraki buluşması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Paylaşılan kare kısa sürede gündem olurken, dizinin hayranları "Kan bağı değil, can bağı" yorumlarıyla duygusal anlar yaşadı. İkilinin yıllar sonraki değişimi ise izleyenleri hem şaşırttı hem de geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Hayranlar, ikilinin yıllar sonraki buluşmasına "Kan bağı değil, can bağı" yorumlarıyla duygusal mesajlar bırakarak özlemlerini dile getirdi.

Öte yandan geçen aylarda da Çocuklar Duymasın'da baba–oğul karakterlerine hayat veren Özgür Ozan ve Alperen Khamis, yıllar sonra yeniden bir araya gelmişti.

BABA–OĞUL YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA!

Sette kurulan o sıcak bağın hala devam ettiğini gösteren bu buluşma, dizinin hayranlarını da duygulandırmıştı.

2004 yılında diziden ayrıldığında 38 yaşında olan Özgür Ozan bugün 60 yaşında. Çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Alp Eren Khamis ise artık 22 yaşında.

PEKİ ALP EREN KHAMİS KİMDİR?

Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak 2003 yılında dünyaya gelen Alp Eren Khamis, Türkiye'nin en çok bildiği oyunculardan birine dönüştü.

Çok küçük yaşına rağmen ekranlarda boy gösteren çocuk yıldız, günümüzde büyüdü ve genç bir delikanlı olarak değişimiyle adeta sevenlerini şoke ediyor.

Genç yıldız, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

DEĞİŞİMİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER ÇOCUK YILDIZ! SİHİRLİ ANNEM'İN CEM'İ BUĞRA ÖZMÜLDÜR

Değişimiyle herkesi şoke eden Buğra Özmüldür, bir dönemin sevimli çocuk yıldızı olmaktan bambaşka bir kimliğe büründü! Sihirli Annem dizisinde Cem karakteriyle hayatımıza giren Özmüldür'ün, yıllar içinde yaşadığı dönüşüm sosyal medyada gündem oldu. Fazla kilolarından kurtularak yepyeni bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

Henüz çocuk yaşlarda başlayan şöhret yolculuğunda hem ekran önü hem de kişisel hayatında birçok zorlukla mücadele eden Özmüldür, adeta küllerinden yeniden doğdu. Çocukluk yıllarının tatlı, tombul Cem'inden, fit ve özgüven dolu bir bireye dönüşen oyuncu, şimdi sadece görünümüyle değil, senaristlikteki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Çocuk yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Buğra Özmüldür, ilk olarak 9 yaşında bir gazoz reklamı ile dikkatleri çekmişti. Bu başarılı performans, onu Reklam Özdenetim Kurulu'nun kampanyasında rol almaya taşıdı.

Bu kampanya sayesinde Sihirli Annem dizisinin yönetmeni tarafından keşfedilen Özmüldür, dizide Cem karakteriyle izleyicilerin kalbini kazandı.

"HEM ÜN HEM ZORLUK BİR ARADA"

Sihirli Annem'deki başarısını, reklam oyunculuğu ve Selena dizisindeki konuk oyunculuk gibi projeler izledi. Ancak çocuk yaşta gelen bu şöhret, ona hem ün hem de birçok zorluk getirdi.

Sette sabaha kadar çalışıp sabah okula gitmek zorunda kalan Özmüldür, yaşıtlarından gelen tepkilerle de başa çıkmak zorunda kaldı. O dönemde aldığı "Bizimle zaman geçirmiyorsun" gibi mesajlar, sosyal hayatını etkiledi.

İŞTE SON HALİ: "MÜTERCİM TERCÜMANLIK BİTİRDİ"

Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünü bitiren Buğra Özmüldür, oyunculuğun yanında çevirmenlik ve senaristlik alanlarında da kariyerine devam etti.

2013 yılında "Perde" adlı kısa filmde Baran Kara karakterini canlandırdı ve 2015'te vizyona giren "Senden Bana Kalan" filminde Menfi karakterine hayat verdi.

Aynı yılda, senaryosunu Sadi Celil Cengiz'in yazdığı "Olaylar Olaylar" filminde hem oyunculuk hem de cast direktörlüğü yaptı.

"ÇOCUK OYUNCULUĞUN ZORLUKLARINI DİLE GETİRDİ"

Çocuk oyunculuk döneminin etkilerini çeşitli platformlarda dile getiren Özmüldür, yaşadığı zorluklardan sıkça bahsetti. Hem okul hem de set yoğunluğu nedeniyle yaşadığı baskıları ve sosyal hayattaki sıkıntıları dile getiren oyuncu, bu süreçte büyük dersler çıkardığını ifade etti.

"AŞK ACISINDAN 30 KİLO VERDİ"

Ayrıca fiziksel değişimleriyle de dikkat çeken Buğra Özmüldür, bir dönem fazla kiloları nedeniyle özgüven problemleri yaşadığını ve bu durumu aşmak için kilo vermeye karar verdiğini dile getirdi. 90 kilodan 60 kiloya inmeyi başaran Özmüldür, sosyal medyada paylaştığı değişim süreciyle takipçilerinin takdirini kazandı.

Bugünlerde daha sakin bir hayat süren Özmüldür, senaristlik projelerine odaklanıyor. Genç yaşta başlayan kariyer yolculuğu, hem ekran önü hem de arkasındaki yeteneklerini gözler önüne seriyor.