Trend
Galeri
Trend Magazin
Galatasaray-Liverpool maçını birlikte izlediler! Buse Terim'den babası Fatih Terim ile paylaşım! "Tarihte bir ilk!"
Galatasaray-Liverpool maçını birlikte izlediler! Buse Terim'den babası Fatih Terim ile paylaşım! "Tarihte bir ilk!"
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek avantaj elde etti. Maçı tribünden izleyen Fatih Terim ve kızı Buse Terim de karşılaşmaya birlikte katıldı. Buse Terim, babasıyla çekildiği fotoğrafı "Tarihte bir ilk! Sahada değil, tribünde taraftar olarak babacımla maç keyfi" notuyla paylaştı.
Giriş Tarihi: 11.03.2026 08:58
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 09:16