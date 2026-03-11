Trend Galeri Trend Magazin Galatasaray-Liverpool maçını birlikte izlediler! Buse Terim'den babası Fatih Terim ile paylaşım! "Tarihte bir ilk!"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek avantaj elde etti. Maçı tribünden izleyen Fatih Terim ve kızı Buse Terim de karşılaşmaya birlikte katıldı. Buse Terim, babasıyla çekildiği fotoğrafı "Tarihte bir ilk! Sahada değil, tribünde taraftar olarak babacımla maç keyfi" notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 11.03.2026 08:58 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 09:16
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim ve kızı Buse Terim de yer aldı.

Baba-kızın stadyumdaki görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Buse Terim, babasıyla birlikte çekildiği kareyi Instagram hesabından paylaşarak, "Tarihte bir ilk! Sahada değil, tribünde taraftar olarak babacımla maç keyfi" notunu düştü.

Paylaşımda bir detay daha dikkat çekti. Buse Terim'in sırtında "Terim" yazılı Galatasaray formasıyla verdiği poz, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray taraftarları da baba-kızın bu anlarına sosyal medyada yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti.

Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı. İkili, 10 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı. İlişkilerindeki krizi aşamayan çift 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

Buse Terim, boşanmanın ardından; ''Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için.'' demişti.

35 yaşındaki Buse Terim, boşandıktan sonra ilk kez sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etmişti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terim, "Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"ROMANTİK BİR AKŞAM YEMEĞİ PLANLIYORUZ"

Sevgililer Günü planlarının sorulması üzerine ise, "Abartılı bir program yapmadık. Sakin ve romantik bir akşam yemeği planlıyoruz" diyerek gülümsemişti.

Sevgililer Günü paylaşımıyla romantizmin zirvesini yaşayan ünlü isim, takipçilerini kıskandırmıştı.

Gönlünü Batu Son'a kaptıran Terim, yeni ilişkisiyle adeta bulutların üzerinde.

Terim, 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğı Instagram hesabından aşk karelerini peş peşe yayınlamıştı.

Terim paylaşımına ise, şu duygu dolu sözleri yazdı.

"Bazı insanlar hayatına girmez… kalbine yerleşir.
Aynı karede gülmek değil mesele, aynı hayale bakabilmek.
Yanımda olduğun her an, dünya biraz daha yumuşak, biraz daha güzel.
İyi ki biz, iyi ki sen "

Öte yandan geçen günlerde Buse Terim, ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu:

"Özelin özel kalmasını tercih ediyorum. Bu yüzden her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor. Hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum."