Baba olmaya gün sayarken kendi babasını kaybetmişti! Mehmet Erdem'dem duygulandıran mesaj: "Zor ama..."
Acı ve sevinci aynı anda yaşayan Mehmet Erdem'den duygulandıran sözler… Babasını kaybetmenin hüznünü yaşayan ünlü şarkıcı, 7.5 aylık hamile olan eşi Vildan Atasever'le birlikte ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanırken, 2026'ya dair umut dolu mesajlar verdi.
Giriş Tarihi: 24.12.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 07:19