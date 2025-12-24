Baba olmaya gün sayarken kendi babasını kaybetmişti! Mehmet Erdem'dem duygulandıran mesaj: "Zor ama..."

"HEMEN YANINA GİTMEK İSTİYORUM"

Ünlü oyuncu Serkan Keskin, "İnanılmaz hiç tarif edemeyeceğim, daha önce hiç bilmediğim bir duygu, yaşamadığım bir mutluluk. Sezaryan doğum olmak zorunda kaldı. Acayip bir şey. Şu an bile buraya geldim ama hemen yanına gitmek istiyorum" diye konuştu.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!