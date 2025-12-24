Trend Galeri Trend Magazin Baba olmaya gün sayarken kendi babasını kaybetmişti! Mehmet Erdem'dem duygulandıran mesaj: "Zor ama..."

Acı ve sevinci aynı anda yaşayan Mehmet Erdem'den duygulandıran sözler… Babasını kaybetmenin hüznünü yaşayan ünlü şarkıcı, 7.5 aylık hamile olan eşi Vildan Atasever'le birlikte ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanırken, 2026'ya dair umut dolu mesajlar verdi.

Giriş Tarihi: 24.12.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 07:19
Oyuncu Vildan Atasever ile 2021'de evlenen şarkıcı Mehmet Erdem, babalık heyecanı yaşıyor. Eşi 7.5 aylık hamile olan Erdem, "Kendimize daha iyi bakıyoruz, çocuğa bakacağımız için dinç olmamız lazım. Heyecanımız fazlasıyla var."

"Vildan da iyi, her şey yolunda" dedi. Babasını kaybeden Erdem, zor bir süreçten geçtiğini ama yeni doğacak çocuklarıyla 2026'nın güzel geçeceğini söyledi.

BEBEK HABERİNİ BÖYLE VERMİŞLERDİ!

Ünlü oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem cephesinden sevindiren bir haber geldi. Çiftin ilk bebeklerini bekledikleri öğrenildi. Atasever'in aylık hamile olduğu bilgisi gündeme geçtiğimiz aylarda bomba gibi düşmüştü!

MUTLULUK HABERİ YAKIN ÇEVREDEN GELDİ

2021 yılında dünya evine giren Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in bebek heyecanı magazin dünyasında büyük ses getirdi. 2. sayfanın özel haberine göre; ünlü çiftin müjdeli haberi yakın çevresi aracılığıyla duyuldu. Haberin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada pek çok kişi ikiliyi tebrik etti.

5 AYLIK HAMİLELİK VE BEBEĞİN CİNSİYETİ

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Vildan Atasever'in hamileliği beşinci ayına girdi. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. Bu gelişme, hem çiftin hayranlarını hem de yakın dostlarını sevince boğdu.

SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMURU

Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada kısa sürede tebrik mesajları yayıldı. Çiftin hayranları, Atasever ve Erdem'in mutluluğunu paylaştı. Özellikle "anne-baba" olmaya hazırlanan ünlü çiftin önümüzdeki aylarda bebek hazırlıklarıyla gündemde kalması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA ANNE - BABA OLAN BİR DİĞER ÇİFT: SERKAN KESKİN VE MERİÇ ARAL'IN OĞULLARI DÜNYAYA GELDİ!

Güzel oyuncu Meriç Aral, 'Medcezir' dizisinde 'Hande' karakterini canlandırarak hafızlara kazınmıştı. Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Meriç Aral, geçtiğimiz Eylül ayında 5 yıllık aşkı ve meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturmuştu.

Yakın çevrelerinin katıldığı görkemli düğünleriyle magazin gündeminde yer alan çift ortaya atılan bir iddiayla ilgi odağı olmuştu. Oynadığı diziden ayrılma kararı alan Meriç Aral'ın, hamile olduğu iddia edilmişti.

Hamile iddialarını doğrulayan Aral, bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıklamıştı.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Ünlü çiftten mutlu haber bugün geldi.

OĞULLARI DÜNYAYA GELDİ

Ünlü çiftin oğulları dünyaya geldi.

İSMİNİ NE KOYDULAR?

Ünlü çift oğullarına 'Güneş' adını verdi.

"HEMEN YANINA GİTMEK İSTİYORUM"

Ünlü oyuncu Serkan Keskin, "İnanılmaz hiç tarif edemeyeceğim, daha önce hiç bilmediğim bir duygu, yaşamadığım bir mutluluk. Sezaryan doğum olmak zorunda kaldı. Acayip bir şey. Şu an bile buraya geldim ama hemen yanına gitmek istiyorum" diye konuştu.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

