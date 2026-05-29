Baba Ozan Tufan'dan duygusal bayram itirafı: "Oğlum Aren'in gözlerindeki o heyecanı görünce..."

■ Maçlara çıkmadan önce bir ritüeliniz var mı?

Evet, küçük ama bana iyi gelen bir ritüelim var. Maçtan önce kısa bir süre yalnız kalıp kulaklıkla motivasyon müzikleri dinliyorum, kafamı toparlıyorum ve sahaya odaklanıyorum. Bu birkaç dakika bana hem sakinlik hem de enerjik bir motivasyon veriyor; sahaya hazır hissetmemi sağlıyor.

■ Aren Kuzey adında bir oğlunuz var. Baba olmak sizi değiştirdi mi?

Kesinlikle değiştirdi. Baba olduktan sonra öncelikler tamamen farklılaştı; artık sadece kendi hayatımı değil, onun mutluluğunu ve güvenliğini de düşünüyorum. Ama bu değişim çok tatmin edici ve bana yeni bir enerji veriyor. Her an onunla vakit geçirmek, onun gülüşünü görmek bana inanılmaz bir mutluluk veriyor.