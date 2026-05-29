Baba Ozan Tufan'dan duygusal bayram itirafı: "Oğlum Aren'in gözlerindeki o heyecanı görünce..."

HAMSI TAVA VE MIHLAMA FAVORİMİZ
■ Babasının izinden gidip futbolda bir kariyer yapmasını ister misiniz?
Zorlamıyorum; eğer ilgisi ve yeteneği olursa tabii ki desteklerim.
■ Karadeniz'de daha önce vakit geçirme şansınız olmuş muydu? Trabzon'a alıştınız mı?
Trabzon'a ve kültürüne yabancı değilim aslında, hem eniştem Trabzon'lu hem de burada bir aile otelimiz var. Defalarca ziyaret ettim. Karadeniz'in doğası büyüleyici ve insanı çok sıcak. Burada yaşamaktan çok mutluyum.
■ En sevdiğiniz Karadeniz yemeği hangisi?
Hamsi tava ve mıhlama favorimiz. Bayramlarda ve hafta sonları evde yapıyorum.
■ Oğlunuza bayram geleneklerini öğretmeye özen gösteriyor musunuz?
Evet, örf ve adetlerini bilmesi bizim için kıymetli. Bayramlığını bir gün önceden beraber seçeriz, bayram sabahı el öpme, sevdiklerimizi ziyaret etme ve uzaktaki sevdiklerimizi arama faslımız olur. Onun da bayramın neşesini hissetmesini istiyorum.
■ Unutamadığınız bir bayram anınız var mı?
Kalabalık ve büyük bir ailede büyüdüm. Bayram demek bizim için heyecandan uyuyamamak demekti, çünkü sevdiklerimizle bir arada oluyoruz.
■ Bu bayramı nasıl geçireceksiniz?
Aileyle, oğlumuzla birlikte bol bol vakit geçirerek.