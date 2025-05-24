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Baba yadigarıydı...Şef Mehmet Yalçınkaya acı haberi duyurdu! Can dostunu kaybetti!

Türkiye'nin sevilen şeflerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Mehmet Yalçınkaya can dostunu kaybettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 11:08
Baba yadigarıydı...Şef Mehmet Yalçınkaya acı haberi duyurdu! Can dostunu kaybetti!

MasterChef'in sert mizaçlı jürisi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Baba yadigarıydı...Şef Mehmet Yalçınkaya acı haberi duyurdu! Can dostunu kaybetti!

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya geçen günlerde, 22 yaşına giren oğlunun doğum gününü "Aslanım benim, canım oğlum doğum günün kutlu olsun yol arkadaşım. İyi ki varsın. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu yılların olsun," sözleriyle kutlamıştı.

Yalçınkaya'nın oğlu Utku ile bu paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterdi.

Baba yadigarıydı...Şef Mehmet Yalçınkaya acı haberi duyurdu! Can dostunu kaybetti!

UTKAN YALÇINKAYA BABA MESLEĞİNİ SEÇTİ

Baba mesleğini tercih eden ve gastronomi alanında ilerleyen Utkan, Mehmet Şefin gurur kaynağlarından biri olarak dikkat çekiyor. Babası gibi mutfak sanatlarına olan ilgisi ve yeteneği ile gelecekte bu alanda başarılı bir kariyer yürüteceği düşünülüyor.

Baba yadigarıydı...Şef Mehmet Yalçınkaya acı haberi duyurdu! Can dostunu kaybetti!

51 yaşındaki şef, Instagram hesabındaki yeni paylaşımıyla babasından kendisine yadigar kalan köpeği Duman'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Baba yadigarıydı...Şef Mehmet Yalçınkaya acı haberi duyurdu! Can dostunu kaybetti!

"DUMAN'I KAYBETTİK"

Bu kareyi yayınlayan Yalçınkaya, "Can dostumu 18 yıllık arkadaşımı baba yadigarı Duman'ı kaybettik" notunu düştü.