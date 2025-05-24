Baba yadigarıydı...Şef Mehmet Yalçınkaya acı haberi duyurdu! Can dostunu kaybetti!

UTKAN YALÇINKAYA BABA MESLEĞİNİ SEÇTİ

Baba mesleğini tercih eden ve gastronomi alanında ilerleyen Utkan, Mehmet Şefin gurur kaynağlarından biri olarak dikkat çekiyor. Babası gibi mutfak sanatlarına olan ilgisi ve yeteneği ile gelecekte bu alanda başarılı bir kariyer yürüteceği düşünülüyor.