‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakterini canlandıran Ege Tanman son haliyle şaşırttı!

Herkes onu Çağan Irmak'ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanımıştı. Babam ve Oğlum, filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu. O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. Ege Tanman'ı şimdi görenler tanımakta zorlanıyor. Ege Tanman, Babam ve Oğlum'un ardından farklı işlerde de karşımıza çıktı. Genç oyuncu daha sonra Kezban Yenge, Sev Kardeşim, Bez Bebek, Beş Şehir, Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda oynadı. Ege Tanman son olarak Ben de Özledim dizisinde kamera karşısına geçti. Ege Tanman ailesiyle birlikte Bursa'da yaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncunun paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Ege Tanman, yıllar sonra ortaya çıktı. 'Babam ve Oğlum', 'Leyla ile Mecnun' gibi yapımların çocuk oyuncusu olarak tanınan ve bir zamanlar Rihanna'nın da takip ettiği tek Türk olan Tanman'ın son hali, görenleri şaşkına çevirdi. İŞTE EGE TANMAN'IN SON HALİ... Herkes onu Küçük Besleme olarak tanımıştı. Küçük yaşında başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Nur Kulakoğlu gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamıyor. 'Küçük Besleme', Kemalettin Tuğcu'nun eserinden uyarlanmış 90'lı yılların son döneminde televizyonların en acıklı dram dizilerinden biriydi. 'Küçük Besleme' dizisinde türlü işkencelere maruz kalan Bilge'yi canlandıran Nur Kulakoğlu böylece tanınmıştı. Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu son hali ile de herkesi şaşırtıyor. Peki Nur Kulakoğlu şimdi ne yapıyor? Eski halinden eser kalmayan Nur Kulakoğlu şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan Nur Kulakoğlu oyunculuğu bıraktıktan sonra bakın kendine nasıl bir yol çizdi. İşte Küçük Besleme'nin Bilge'si ve çocuk yıldızların inanılmaz değişimi... Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor. Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor? 42 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali... Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor. Doğayla iç içe yaşayan Alton yıllara adeta meydan okuyor. Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran filmlerin bazıları Hollywood'dan uyarlanmasıyla dikkat çeker. 1986 yapımı Garip filmi de Charlie Chaplin'in klasiği The Kid'den uyarlanır. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Filmde Fatoş'u canlandıran Ece Alton, Eda Solmaz'a konuşarak, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor: BİR DENEME ÇEKİMİNE Mİ GİTSEYDİNİZ? Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran filmlerin bazıları Hollywood'dan uyarlanmasıyla dikkat çeker. 1986 yapımı 'Garip' filmi de Charlie Chaplin'in klasiği 'The Kid'den uyarlanır. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Filmde Fatoş'u canlandıran Ece Alton, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor: Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Filmde Fatoş'u canlandıran Ece Alton, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor: 'Babam mimar, annem piyanist. Ben ise enerjisi yüksek bir çocuktum, çok da televizyon seyredilmeyen ama annemin işten dönünce bana uzun uzun kitap okuduğu bir evdeydim. Bazı sabahlar, farklı karakterleri oynayarak kahvaltıya inerdim, böyle çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Annemin bir arkadaşının dikkatini çekmişti bu durum ve 'Bir deneme çekimine mi gitseniz?' demişti. Her şey reklamlarla başladı, Beslen Makarna, Schweppes, Çokoprens, Mis Süt, Paşabahçe Borcam aklımda kalanlar...' SETE HER GÜN KEYİFLE GİTTİM Reklamlardan sonra ise Alton, 'Garip' filminin seçmelerine katılır: 'Seçmelerde çok ama çok fazla çocuk vardı. Gülenlerin yanı sıra ağlayanlar da... Memduh Ün'ü ilk görüşümü hatırlıyorum. 'Bakın çocuklar, bu iş şen şakrak değil. Her zaman, uzun saatler, uzun çalışmalar, bir sahne var sizi denize atıyoruz, inşaatta intihar girişimi sahnesi var' demişti. O anlattıkça bazılarımız büzüldükçe büzüldü. O sırada fırlayarak, 'Ben 6. kattan denize atlarım' dedim. Fatma Girik'in elinden tutarak verdikleri rolü oynadığımı ve uzun bir sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Okumayı yeni sökmüştüm, senaryoyu ise kısa bir sürede büyük bir istekle ezberlemiştim. Galiba benim için bir filmde başrol oynuyorum heyecanı ve hevesi olmamış hiç. Yeni ve keyifli bir meşgale başlamış dünyamda. Ben onu görev edinmişim ve elimden geleni yapmaya çalışmıştım. Sete her gün keyifle gittim.' 42 yaşındaki Ece Alton, şimdilerde Behramkale'deki sahibi olduğu Assos Alarga adlı otelde hem çalışıyor hem yaşıyor: 'Pandemi başlamadan hemen önce de dışarıdan veteriner teknisyenlik okumaya başladım. Köyde turizme alternatif bir yolum olur belki diye.' Alton, 12 yaşındayken oyunculuğu bırakmasının nedenlerini ise şöyle anlatıyor: 'Senaryolar gelmeye devam ediyordu. Bir ağaçla bir çocuğun beraber büyüdükleri, birbirlerinin hislerini yaşadıkları bir hikaye. Para bulup çevrilememişti. Parası hazır olan senaryolarda da adam, küçük kıza bir şaplak patlatır, kız yere düşer gibi sahneler vardı. Benim gönlümden geçenlere para yoktu. Devamı da gelmedi sonra. Fakat tekrar rol gelirse oynarım. Yeter ki bir dili olsun senaryonun, izleyiciye bir şeyler desin.' KEMAL SUNAL SETTE CİDDİ BİRİYDİ Ece Alton, 'Başrolü paylaştığınız Kemal Sunal sette nasıl biriydi' sorusunu şöyle yanıtlıyor: 'Kemal Sunal ciddi biriydi. En azından beraber paylaştığımız sette öyleydi. İşini sorunsuz yapmaya odaklanmış olduğunu anımsıyorum. Benim olduğum sahneler de genellikle tekrarlanmıyordu. Bu da onun için rahattı. Kamera arkasında ise onu güldürmek istiyordum galiba ama bu konuda başarılı değildim. Sette bir huzursuzluk hatırlamıyorum, bir aşırılık da hatırlamıyorum negatif ya da pozitif... Kemal Sunal ile set ortamında bir daha denk gelmedik ama bugün hâlâ filmleriyle aramızda.'Emel Sayın'ın 'Yumacık' şarkısının klibinde de rol alan Alton, Sayın'ı ise güler yüzlü ve sıcak bir insan olarak hatırladığını söylüyor: 'Aramızda en çok heyecanlanan, sette gerilip gerilip kucağıma verilen kediydi. Benim kucağıma bırakılıp da kamera dendiğinde kedi, pantere dönüşüyordu artık.' ÇOCUKKEN OYUNCULUĞA BAŞLAMAK TEHLİKELİ Bizde tamamen benim isteğim ve hevesimle başladı, öyle devam etti ve öyle bitti. 'Keşanlı Ali Destanı', 'Beyaz Bisiklet', Halit Kıvanç ile 23 Nisan sunumu ve devamında reklamlarda rol aldım. Rekabet, baskı, beklenti yoktu ama yaş ilerledikçe mutlaka olacaktı. Ergenliğime geldiğimde artık başka şeylerle ilgileniyordum. Kırılmamış olmam, aksine çok keyif almam tamamen ailemin yarattığı beklentisiz ortamdı. Bu, çocukları akışına bırakın demek değil.... Baskı ya da beklenti yaratmaya değecek konular da var. Bir film senaryosunu ezberlemesi için isteksiz olan bir çocuğu dürtmek gereksiz. Ama hayatı boyunca kullanacağı çarpım tablosu için elzem. Benim için film senaryosu ezberlemek doğal bir şeydi ama çarpım tablosu için desteğe ihtiyacım vardı.'Alton, 'Garip' filminde oynadığını öğrenen insanların tepkilerini gülerek anlatıyor: 'O filmde oynadığımı bilmeyen birinin gösterdiği tepki, hâlâ gülümsetir beni. Üniversitede birden benden bağımsız 'Garip' filmi konuşulmaya başlandı. Hoşlandığım çocuk, 'Nasıl güzel bir şey olmuştur o hatun' dedi. Ben, sus pus... Aylar sonra ilk buluşmamızda, tutamadım artık anlattım. Çok güldük. Güzellik neydi ki, beraber çok gülebilmenin yanında?' ZUHAL OLCAY'LA GEÇMİŞE YOLCULUK YAPIYORDUK Ece Alton, 8 yaşına geldiğindeyse TRT'nin 1987 yılındaki önemli işi 'Gecenin Öteki Yüzü' dizisinde oynar. Bu sefer Haluk Bilginer, Zuhal Olcay ve Müşfik Kenter'le yan yanadır. Alton, o sete dair anılarını şöyle anlatıyor: 'Füruzan senaryosunu yazmıştı, Okan Uysaler'in yönetmenliğini üstleniyordu, Gülsüm Karamustafa da sanat yönetmenliğini...