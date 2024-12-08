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Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakterini canlandıran Ege Tanman son haliyle şaşırttı!

'Bez Bebek'le tanınan Ege Tanman, 'Babam ve Oğlum', 'Leyla ile Mecnun' gibi yapımlarda başarıyla rol aldı. Ege Tanman'ın son hali, sosyal medyada yer aldı. Ünlü oyuncunun son hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Egen Tanman'ın son hali!

Giriş Tarihi: 08.12.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 18:22
‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakterini canlandıran Ege Tanman son haliyle şaşırttı!

Herkes onu Çağan Irmak'ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanımıştı. Babam ve Oğlum, filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu.

‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakterini canlandıran Ege Tanman son haliyle şaşırttı!

O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. Ege Tanman'ı şimdi görenler tanımakta zorlanıyor.

‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakterini canlandıran Ege Tanman son haliyle şaşırttı!

Ege Tanman, Babam ve Oğlum'un ardından farklı işlerde de karşımıza çıktı. Genç oyuncu daha sonra Kezban Yenge, Sev Kardeşim, Bez Bebek, Beş Şehir, Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda oynadı.

‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakterini canlandıran Ege Tanman son haliyle şaşırttı!

Ege Tanman son olarak Ben de Özledim dizisinde kamera karşısına geçti. Ege Tanman ailesiyle birlikte Bursa'da yaşıyor.

‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakterini canlandıran Ege Tanman son haliyle şaşırttı!

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncunun paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor.

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