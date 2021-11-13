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Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil'den bornozlu paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, her hareketiyle adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve 275 bin takipçisi bulunan Erbil, her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, son olarak bornozlu pozuyla gündeme geldi. Ünlü güzelin bornozlu paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 13.11.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 15:33
Babası Mehmet Ali Erbil’in sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil’den bornozlu paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti!

Mehmet Erbil'in kızı Yasmin Erbil Instagram paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine düşüyor.

Babası Mehmet Ali Erbil’in sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil’den bornozlu paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti!

Cesur pozlar vermekten hoşlanan Erbil iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Babası Mehmet Ali Erbil’in sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil’den bornozlu paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti!

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oyuncu kızı Yasmin Erbil, bornozlu halini paylaştı.

Babası Mehmet Ali Erbil’in sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil’den bornozlu paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti!

Erbil'in son yayınladığı kare yine çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde bacak ve göğüs dekolteli karelerini paylaşan güzel isim bu kez de bornozuyla poz verdi.

Babası Mehmet Ali Erbil’in sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil’den bornozlu paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti!

Erbil'in bornozlu paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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