Babası Mehmet Ali Erbil’in sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil’den bornozlu paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti!

Cesur pozlar vermekten hoşlanan Erbil iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mehmet Ali Erbil 'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oyuncu kızı Yasmin Erbil , bornozlu halini paylaştı.

Erbil'in son yayınladığı kare yine çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde bacak ve göğüs dekolteli karelerini paylaşan güzel isim bu kez de bornozuyla poz verdi.