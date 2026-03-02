Trend
Babasını 40'ıncı gününde özlemle andı... Haldun Dormen'in oğlundan duygusal mesaj: "Seni düşünmediğimiz bir an olmadı"
Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve 21 Ocak'ta hayatını kaybeden Haldun Dormen'in vefatının üzerinden 40 gün geçti. Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen babasını sosyal medya hesabında duygusal bir mesajla andı.
Giriş Tarihi: 02.03.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 11:44