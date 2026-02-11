Baba acısıyla sarsılmıştı! Birsu Demir'den yürek burkan paylaşım! "Sen gittiğinden beri ay hiç doğmadı"

"ŞİMDİ O ASİ KIZIN BİR KANADI KIRIK"

Çünkü sen bize yalnız doğayı değil hayatta her şeyin, herkesin sevilebilir olduğunu öğrettin. Parmağıma bir kuş konup uzun uzun ötmeyecek artık. Beni dünyanın en güçlü ve en cesur kızı olarak yetiştirdiğin için teşekkür ederim. Asiyim diye hep kızardın bana. Şimdi o asi kızın bir kanadı kırık. Seni çok seviyorum babacığım. Seni çok seviyoruz babacığım. Elbet bir gün buluşacağız aşkım.."