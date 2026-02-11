Trend
Galeri
Trend Magazin
Baba acısıyla sarsılmıştı! Birsu Demir'den yürek burkan paylaşım! "Sen gittiğinden beri ay hiç doğmadı"
Baba acısıyla sarsılmıştı! Birsu Demir'den yürek burkan paylaşım! "Sen gittiğinden beri ay hiç doğmadı"
'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Birsu Demir'in babası Aydoğan Demir hayatını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise takipçilerini derinden etkiledi. Demir'in duygusal mesajı kısa sürede çok sayıda destek ve taziye yorumu aldı.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 16:33