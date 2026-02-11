Trend Galeri Trend Magazin Baba acısıyla sarsılmıştı! Birsu Demir'den yürek burkan paylaşım! "Sen gittiğinden beri ay hiç doğmadı"

'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Birsu Demir'in babası Aydoğan Demir hayatını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise takipçilerini derinden etkiledi. Demir'in duygusal mesajı kısa sürede çok sayıda destek ve taziye yorumu aldı.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 16:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 16:33
Genç oyuncu Birsu Demir sosyal medya hesabı Instagram'dan acı haberi duyurmuştu.

Demir, Datça'da son yolculuğuna uğurlanacak olan babası için Instagram'dan duygusal bir veda paylaşmıştı.

Şair Özdemir Asaf'ın dizelerine yer veren Demir, "Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin / Kocaman denizlerde ender bi' balık gibisin..." sözleriyle hislerini dile getirmişti.

Paylaşımına "Zorlu sevdam hoşça kal" notunu ekleyen oyuncuya, kısa sürede çok sayıda taziye ve destek mesajı gelmişti.

Oyunculuğu kadar içten paylaşımlarıyla da sevilen Demir'in yaşadığı bu kayıp, hayranlarını derinden etkiledi.

Zor günler geçiren genç oyuncu, babasına duyduğu özlemi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Babasıyla birlikte çekilmiş kareleri yayımlayan oyuncu, duygusal mesajıyla takipçilerini de hüzne boğdu.

Oyuncu paylaşımında şu satırlara yer verdi:

"SEN GİTTİĞİNDEN BERİ AY HİÇ DOĞMADI"

"İlk aşkım, zorlu sevdam. Dağlar, denizler, yollar, şiirler, renkler ve bize anlattığın yüzlerce masal yüreğimin içinde bir sızı artık.. Bir insan nasıl eksik kalırmış şimdi anladım. Sen gittiğinden beri ay hiç doğmadı, birlikte izlediğimiz yıldızların hiçbir anlamı kalmadı. Ablam da seni anarken aynı cümleleri kurmuş..

"ŞİMDİ O ASİ KIZIN BİR KANADI KIRIK"

Çünkü sen bize yalnız doğayı değil hayatta her şeyin, herkesin sevilebilir olduğunu öğrettin. Parmağıma bir kuş konup uzun uzun ötmeyecek artık. Beni dünyanın en güçlü ve en cesur kızı olarak yetiştirdiğin için teşekkür ederim. Asiyim diye hep kızardın bana. Şimdi o asi kızın bir kanadı kırık. Seni çok seviyorum babacığım. Seni çok seviyoruz babacığım. Elbet bir gün buluşacağız aşkım.."

BİRSU DEMİR KİMDİR?

Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı. Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer aldı.

Alemin Kralı isimli dizide canlandırdığı Oben karakteriyle akıllara kazındı. Bir çok dizi ve filmde de rol aldı.