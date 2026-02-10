Trend
Bad Bunny devre arası şovuyla dünyaya damga vurmuştu! Meğer her anı bir "mesaj" taşıyormuş: Görüntülerin perde arkası...
Milyonlarca kişi sadece bir konser izlediğini sandı ama Bad Bunny'nin giydiği o formadaki "64" sayısının ardında tüm dünyadan gizlenen tüyler ürpertici bir dram yatıyordu. Sahnedeki her objenin birer şifreye dönüştüğü o 14 dakikada, kimsenin fark etmediği detaylar aslında birçok mesaj barındırıyordu. İşte dev ekranların arkasına gizlenen ve izleyenlerin tüylerini diken diken eden o gizemli mesajların iç yüzü!
Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:06
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 09:39