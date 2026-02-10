Bad Bunny devre arası şovuyla dünyaya damga vurmuştu! Meğer her anı bir "mesaj" taşıyormuş: Görüntülerin perde arkası...

2. PEMBE CASİTA: PORTO RİKO'NUN DİRENİŞ SEMBOLÜ

Sahnede yer alan geleneksel Porto Riko tarzı pembe beton ev (La Casita), adada kalma mücadelesinin en somut sembolüydü. Pedro Pascal, Cardi B ve Young Miko gibi dünya yıldızlarının bu evin balkonunda dans etmesi, Porto Riko kültürünün bir "parti destinasyonu" olarak sunulmasının ötesinde bir anlama sahipti: "Biz buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz."

Sanatçının evin çatısından mavi bir odaya düşmesi ise hayranları için tanıdık bir referanstı; 2020 albümü Yo Hago Lo Que Me Da La Gana'ya selam gönderen bu an, sanatçının kariyer yolculuğunun bir özeti gibiydi.