Trend Galeri Trend Magazin Bad Bunny devre arası şovuyla dünyaya damga vurmuştu! Meğer her anı bir "mesaj" taşıyormuş: Görüntülerin perde arkası...

Milyonlarca kişi sadece bir konser izlediğini sandı ama Bad Bunny'nin giydiği o formadaki "64" sayısının ardında tüm dünyadan gizlenen tüyler ürpertici bir dram yatıyordu. Sahnedeki her objenin birer şifreye dönüştüğü o 14 dakikada, kimsenin fark etmediği detaylar aslında birçok mesaj barındırıyordu. İşte dev ekranların arkasına gizlenen ve izleyenlerin tüylerini diken diken eden o gizemli mesajların iç yüzü!

Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 09:39
Dünya müzik listelerinin zirvesindeki isim Bad Bunny, 2026 Super Bowl devre arası şovunda sadece bir konser vermedi; Porto Riko'nun sesini tüm dünyaya duyuran bir şov olarak nitelendirildi.

Performansın her saniyesi, kıyafet seçimlerinden sahne dekoruna kadar derin sembollerle doluydu. Peki, milyonların izlediği o görkemli şovun ardındaki gerçek anlamlar neler? İşte Bad Bunny'nin şovu korkunç olarak nitelendiren eleştirmenlere sahneden verdiği yanıtlar...

1. 64 NUMARALI FORMA: BİR FELAKETİN SESSİZ ÇIĞLIĞI

Performansın en çok konuşulan detayı, Bad Bunny'nin üzerindeki 64 numaralı bej formaydı. Bu sıradan bir numara değil; 2017 yılında Porto Riko'yu yerle bir eden Maria Kasırgası sonrası açıklanan ilk resmi ölüm sayısıydı.

O dönem hükümetin yıkımı küçük göstermek için kullandığı bu rakam, büyük bir toplumsal öfkeye neden olmuştu. Daha sonra gerçek ölü sayısı 2.975 olarak revize edilmiş, bağımsız araştırmalar ise kaybın 4.645'e kadar çıkabileceğini göstermişti. Bad Bunny, bu formayı giyerek hem hayatını kaybedenleri andı hem de ihmalkarlıklara karşı sessiz ama sert bir protesto gerçekleştirdi.

2. PEMBE CASİTA: PORTO RİKO'NUN DİRENİŞ SEMBOLÜ

Sahnede yer alan geleneksel Porto Riko tarzı pembe beton ev (La Casita), adada kalma mücadelesinin en somut sembolüydü. Pedro Pascal, Cardi B ve Young Miko gibi dünya yıldızlarının bu evin balkonunda dans etmesi, Porto Riko kültürünün bir "parti destinasyonu" olarak sunulmasının ötesinde bir anlama sahipti: "Biz buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz."

Sanatçının evin çatısından mavi bir odaya düşmesi ise hayranları için tanıdık bir referanstı; 2020 albümü Yo Hago Lo Que Me Da La Gana'ya selam gönderen bu an, sanatçının kariyer yolculuğunun bir özeti gibiydi.

Şovun en duygusal anlarından biri, New York'un efsanevi Caribbean Social Club mekanının sahibi olan Tonita'nın sahnede görülmesiydi. Bad Bunny bu detayla, Porto Riko dışındaki en büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yapan New York diasporasına ve vatanından uzakta yaşayan tüm Porto Rikolulara bir mesaj taşıyordu.

3. ELEKTRİK DİREĞİNDEKİ RAPÇİ: KARANLIĞA TEPKİ

Şovun en adrenalin dolu anlarından biri, Bad Bunny'nin bir elektrik direğine tırmanarak rap yapmasıydı. Yanında hasır şapkalı ve beyaz kıyafetli geleneksel çiftçiler (Jibarolar) vardı. Bu sahne, Maria Kasırgası sonrası Porto Riko'da kronikleşen elektrik kesintilerine doğrudan bir eleştiri niteliğindeydi.

Altyapı sorunlarına ve halkın karanlıkta bırakılmasına dikkat çeken bu performans, sosyal medyada en çok paylaşılan anlar arasına girdi.

4. GÖÇMENLİK (ICE) MESAJI VE GELECEK NESİLLER

Bad Bunny, geçtiğimiz hafta kazandığı Grammy ödülünü sahnede küçük bir çocuğa teslim ederek "meşaleyi devretme" mesajı verdi. Arka planda sanatçının ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) karşıtı konuşması yankılanırken, bu çocuk sembolik olarak göçmen bürosu tarafından alıkonulan çocukları temsil ediyordu.

"ICE Out" (ICE dışarı) diyerek sert bir duruş sergileyen sanatçı, göçmen hakları konusundaki tavrını Super Bowl sahnesinde bir kez daha tescilledi.

5. "AMERİKANO" KAVRAMI YENİDEN TANIMLANDI

Şovun finali, kelimenin tam anlamıyla bir "birleştirici güç" deneyiydi. Bad Bunny, "God Bless America" (Tanrı Amerika'yı Korusun) dediğinde, kastettiği sadece ABD değil; Şili'den Kanada'ya kadar tüm kıtaydı.

  • Bayrak Geçidi: Latin Amerika ülkelerinin bayrakları sahneye taşındı.
  • Ricky Martin Sürprizi: Porto Riko'nun yaşayan efsanesi Ricky Martin, "Lo Que Pasó a Hawaii" ile kültürel erozyona karşı bir uyarıda bulundu.
  • Sevgi Mesajı: Dev ekranda beliren "Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir" yazısı, yükselen kutuplaşmaya karşı bir barış çağrısıydı.

DONALD TRUMP'TAN SERT ELEŞTİRİ: "KORKUNÇ!"

Bad Bunny'nin tamamı İspanyolca olan bu performansı, muhafazakar kesimden tepki gecikmedi. Başkan Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada performansı "Kesinlikle korkunç, tarihin en kötülerinden biri" olarak nitelendirdi.

Trump, sanatçının söylediklerinin anlaşılmadığını savunurken, Bad Bunny taraftarları bu eleştiriyi "Amerikan çeşitliliğine bir saldırı" olarak yorumladı.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI DEĞERLENDİRİLİYOR

Bad Bunny, Super Bowl'da sadece hit şarkılarını söylemedi; Porto Riko'nun acılarını, diasporanın özlemini (Tonita detayı gibi) ve göçmenlerin korkularını ana akım Amerikan medyasının kalbine yerleştirdi.