Bade İşçil'in kendi sesiyle imtihanı: "Bana ait değilmiş gibi geliyor!"

'Kuzey Güney', 'Ezel' ve 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi unutulmaz dizilerle hafızalarda yer eden Bade İşçil, son dönemde daha sakin ve içe dönük bir yaşam sürüyor. Son olarak önceki gün Bebek Parkı'nda objektiflere takılan ve muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, hem iş hayatına hem de bilinmeyen meraklarına dair samimi açıklamalarda bulundu. 'BANA AİT DEĞİLMİŞ GİBİ GELİYOR!' Bir süredir ekranlardan uzak olan İşçil, iş teklifi gelmediğini belirterek, 'Sanatın her dalına aşırı merakım var' dedi. Muhabirlerin 'Sesiniz güzel mi? Arkadaş ortamında şarkı söyler misiniz?' sorusu üzerine ise kendi sesiyle ilgili dikkat çeken şu cevabı verdi: 'Arkadaşlar beğeniyor. Güzel diyorlar ama kendi sesimi dinleyince bana ait değilmiş gibi geliyor.' Geçtiğimiz günlerde de bebek sahilinde yalnız yürüyüş yaparken ya da sporla vakit geçirirken görüntülenen oyuncu, bir süre önce kariyerine ara verdiğini de açıklamıştı. İşçil, 'Şu sıralar projeleri takip etmiyorum, televizyon izlemiyorum. Beni heyecanlandıran bir şey yok.' sözleriyle bu süreci özetlemişti. Programda yaptığı samimi açıklamada, kadın ilişkilerinde zaman zaman zorlandığını belirten İşçil, 'Kadınların kıskançlık yaptığını söylemek istemem ama dışlanma, diskalifiye edilme gibi durumlar yaşadım.' ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun bu içten sözleri, hem hayranları hem de magazin takipçileri arasında büyük ilgi uyandırarak gündemin öne çıkan başlıklarından biri olmuştu. GEÇTİĞİMİZ AYLARDA OTOBÜSE BİNDİĞİ ANLAR GÜNDEM OLMUŞTU! Bade İşçil, geçtiğimiz aylarda Bebek'teki bir yürüyüş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. O zamanlar, uzun süredir herhangi bir projede yer almadığını ve bu nedenle lüks harcamalardan ve aşırı tüketimden kaçındığını belirtmişti. O günlerde sade yaşamına dair açıklamalarda bulunan İşçil, 'Uzun zamandır işim yok, lüks harcama yapmıyorum' demişti. Bu sözler, ünlü oyuncunun yaşam tarzını daha çok merak ettirmişti. Hem iş dünyasında hem de sosyal hayatında gösterişli bir yaşam yerine daha basit bir yolu tercih eden Bade İşçil, çok konuşulacak bir konu olmaya devam ediyor. Daha önce otobüs beklerken görüntülenen Bade İşçil, önceki gün Bebek'te yürüyüşteydi. Kulağında kulaklık, sahil hattında iki saat yürüyüş yapan güzel oyuncu, daha sonra evinin yolunu tuttu. Bade İşçil, daha önce de Bebek sahilinde objektiflere yansımıştı. Ünlü oyuncu, yürüyüş yapmak için Bebek'teki ünlü bir ucuzluk marketine uğramıştı. Alışveriş yaptıktan sonra, otobüs durağına yönelmişti. Herkesin gözlerini üzerine çeken İşçil, Aşiyan'dan halk otobüsüne binerek yolculuk yapmıştı. Otobüs yolculuğu iki durak sürdü ve İşçil, duraktan indikten sonra Bebek istikametine doğru yürüyüşüne devam etmişti. Bade İşçil'in bu tavrı, 'Ünlüler de sıradan hayatlar yaşayabilir' mesajı verdi. Özellikle her adımını takip eden paparazziler ve hayranlar, ünlülerin lüks yaşamlarının ardında ne gibi zorluklar olabileceğini bir kez daha görme fırsatı buldu. CEVAP VERDİ Toplu taşımaya binen Bade İşçil, hakkında çıkan haberlere yanıt vermişti. 'YAŞAMIN BİR PARÇASI OLDUM' Bade İşçil, 'Toplu taşımayı kullanmam neden hakir veya tuhaf görüldü? Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın doğanın yaşamın bir parçası oldum ve gururla söyleme isterim ki böyle de devam edeceğim' ifadelerini kullandı. Lüks tüketimden kaçınan ve daha sade bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu, kendisine ait olan bu sade alışkanlıklarıyla takdir topladı. Bade İşçil'in bu mütevazı tutumu, sade yaşamı tercih edenlerin ve sıradan bir yaşam sürmek isteyenlerin büyük ilgisini çekti. Ünlü oyuncunun, toplumsal baskılara karşı duruşu ve sade yaşam tarzı, moda dünyasında da gündem yaratmış durumda.