Bağımlılar ahlaki olmayan şeyleri normal kabul eder! 'Günaydın' bağımlılık terapistine sordu
Bağımlılık terapisti klinik psikolog Dr. Esra Çavuşoğlu ile bağımlılık konusunu konuştuk. Çavuşoğlu süreci şöyle değerlendiriyor: "Bağımlı beyin başka çalışıyor. Genç yaşlarda uyuşturucuya başladıysanız ön beyniniz gelişmiyor. Eğer daha ileri yaşta kullanmaya başladıysanız gelişim gerilemeye başlıyor. Dolayısıyla zaten eğriyle doğruyu ayırt edememeye başlıyorsunuz."
Giriş Tarihi: 01.01.2026 06:26
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 06:59