Bağımlılar ahlaki olmayan şeyleri normal kabul eder! ’Günaydın’ bağımlılık terapistine sordu

Bağımlılık terapisti klinik psikolog Dr. Esra Çavuşoğlu kendi hikayesinden de yola çıkarak uyuşturucu bağımlılığına dair Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. Temiz yaşam üzerine dijital platformda programlar da yapan Çavuşoğlu hem Türkiye'ye hem de dünyadaki bağımlılığa dair önemli saptamalarda bulundu.

Size hem psikolog hem de geçmişte bağımlılık tedavisi görmüş biri olarak sormak isterim, bağımlılıktan kurtulmak için neler yapılmalı?

Benimki bir yurt dışı eğitim esnasında başladı. Alkol kullanmıyordum. Uyuşturucu kullanıyordum. Alkol sevmediğim için bu benim avantajım oldu. Benimki sadece yasaklı madde olduğu için zaten işin yanlış olduğunu baştan itibaren biliyordum. Benim bir diğer avantajım ise ailemdi. Annem, ABD'de yaşadığı için kendi oda arkadaşlarında bu bağımlılığı görmüş. Bundan dolayı da annem bu işe bir utanç meselesi gibi bakmayıp bunu tamamen bir medikal durum olarak görüyordu. Annem, beni tedaviye ikna etmek için uğraştı ve hiç yılmadı. Türkiye'de de tedavi oldum birkaç kez ama başarılı olamadım. En son ABD'ye gittim tedavi için. Oradaki tedavi merkezlerinin daha çok okul gibi olduğunu gördüm. Çok mutlu bir insan olarak rehabilitasyon merkezinden ayrıldım. Bağımlılığın sebebi psikolojik sorun olabilir, travma olabilir, ailevi sorunlar olabilir. Birçok sebebi olması gerekiyor. Tek bir sebep bağımlılığa itmiyor. "Niye insanlar yeterince haz varken, uyuşturucuya ihtiyaç duyuyor?" diye soracak olursanız şöyle cevaplayabilirim. Eğer kimyasal olarak beyninizde bir eksik varsa mesela... Bende anksiyete bozukluğu, küçük şeylerden zevk alamama gibi serotenin ve dopamin odaklarındaki bozukluk gibi şeyler vardı. Akran baskısı ya da arkadaş teşviki de vardı bende. Uyuşturucu, beynin üretmesi gereken eksiği tamamlıyor... Ben düzenli olarak podcast'lerimde dünyadan ve Türkiye'den uzman isimlerle bağımlılık üzerine program yapıyorum. Geri dönüşleri de gayet iyi.