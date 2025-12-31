Trend
Galeri
Trend Magazin
Bakışlarındaki masumluk hiç değişmedi! Mavi gözlü miniği tanıdınız mı? Şimdilerin en güzel genç oyuncularından...
Bakışlarındaki masumluk hiç değişmedi! Mavi gözlü miniği tanıdınız mı? Şimdilerin en güzel genç oyuncularından...
Mavi gözleri, kumral teni ve sevimli halleriyle gündeme gelen bu küçük kız, bugün ekranların en sevilen yüzlerinden biri oldu! Şimdilerde 23 yaşında olan bu güzel ismi tanıyabildiniz mi?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 08:47