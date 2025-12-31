Trend Galeri Trend Magazin Bakışlarındaki masumluk hiç değişmedi! Mavi gözlü miniği tanıdınız mı? Şimdilerin en güzel genç oyuncularından...

Mavi gözleri, kumral teni ve sevimli halleriyle gündeme gelen bu küçük kız, bugün ekranların en sevilen yüzlerinden biri oldu! Şimdilerde 23 yaşında olan bu güzel ismi tanıyabildiniz mi?

Giriş Tarihi: 31.12.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 08:47
Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarıyla gündeme gelen mavi gözlü küçük kız, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Küçük yaşlardaki masum görünümüyle dikkat çeken ve artık 23 yaşında olan genç yıldızın yıllar içindeki değişimi, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Bu kişi 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?', 'Yalan', 'Kendi Düşen Ağlamaz' ve 'Bir Ömrün Sonbaharı' projelerinde rol alan Eylül Tumbar!

23 yaşındaki Tumbar'ın sosyal medyada yayılan çocukluk fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.

Güzel oyuncunun minik halini görenler ünlü ismi beğeni yağmuruna tuttu.

İşte sizler için derlediğimiz dünün çocukları bugünün ise yıldızı olan diğer ünlü isimler!

Uzun bir süre önce çekilmiş fotoğraftaki bu küçük kız, bugünün tescilli güzellerinden birine ait. 2008 yılında düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasında birincilik elde eden ünlü ismin çocukluk fotoğrafını gören sevenleri adeta hayran kaldı.

O isim Almeda Sayışman'dan başkası değil!

13 Şubat 1992 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelen Almeda Abazi, 2008 yılında katıldığı Kainat Güzeli yarışmasını kazanarak güzelliği ile ekran başındakileri kendine hayran bırakmayı başardı.

3 yıllık bir birlikteliğin ardından 14 Şubat 2017 yılında Tolgahan Sayışman ile dünyaevine girdi. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı ardından 2021 yılında ikinci çocukları Alina'yı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşadılar.

Şimdilerde hayatlarına deprem korkusu nedeniyle Arnavutluk'ta devam eden Sayışman çifti mutlu evliliklerini sürdürürken, Almeda Sayışman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla güzelliği ile büyülemeye devam ediyor.

Yıllar önce çekilen karedeki bu minik yüz, bugün ekranların en çok konuşulan isimlerinden birine ait. Oyunculuk kariyerindeki hızlı yükselişi, rol aldığı yapımlarla yakaladığı başarı ve sosyal medyadaki popülerliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü, çocukluk fotoğrafıyla sevenlerini bir kez daha şaşırttı.

Güzelliğiyle olduğu kadar yeteneğiyle de sık sık gündeme gelen bu ismin, fotoğrafı ilk kez görenlerde nostaljik ve eğlenceli bir etki yarattı.

Peki siz bu minik kızın bugün kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

O isim başarılı kariyeri ve güzelliği ile tüm Türkiye'nin hayran olduğu Afra Saraçoğlu'ndan başkası değil!

Ünlü oyuncu şimdilerde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacağı A.B.İ. dizisiyle merakla bekleniyor.

PEKİ GÖNÜLLERDE TAHT KURAN BU TATLI KIZIN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiye'nin sevilen bir diğer yüzü olan bu tatlı kızın da kim olduğu merak uyandırıyor. Yıllar içinde hem fiziği hem de başarılarıyla gündemden düşmeyen bu isim, meğer daha o yaşlarda bile kamerayı nasıl kullanacağını biliyormuş.

Bugün projeleri, duruşu ve zarafetiyle milyonları etkileyen ünlünün bu çocukluk karesi ise onun ne kadar doğal bir ışığa sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Masum bakışlarındaki o sıcaklık ve enerjiyi görünce, "Gerçek bir yıldız doğuyormuş" dememek elde değil.

Peki, sizce bu tatlı minik kim? Yıllar geçse de güzelliği, başarısı ve duru havasıyla konuşulan bu ünlüyü fotoğraftan çıkartabildiniz mi?

O isim şimdilerde adını tüm Türkiye'ye duyuran Sinem Kobal. Küçücük yaşlarda başlayan o parıltı, yıllar içinde muhteşem bir kariyere dönüştü. "Dadı" ile tanınan, "Selena" ile milyonların gönlünde taht kuran ünlü isim, oyunculuğu, zarafeti ve doğal güzelliğiyle uzun süre ekranların en sevilen isimlerinden biri oldu.

Sinem Kobal'ın sadece kariyeri değil, özel hayatı da her zaman merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, 2016 yılında Türkiye'nin en tanınmış oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girerek magazinin en gözde çiftlerinden birinin yarısını oluşturdu. Mutlu evliliklerini ise iki güzel kızlarıyla taçlandırdılar: Lalin ve Leyla.

Ekranlardan bir süre uzak kalsa da, aile hayatındaki huzuru ve duru imajıyla gündemde kalmaya devam eden Kobal, sosyal medyada paylaştığı her kareyle hayranlarının ilgisini çekiyor. Hem başarılı bir kariyerin hem de sevgi dolu bir aile yaşamının güçlü bir temsilcisi olarak örnek gösteriliyor.

Küçük yaşlardan itibaren zorluklarla mücadele eden bu ünlü isim, bugün başarı dolu kariyeriyle örnek gösteriliyor. Hayat hikayesi dramatik dönemeçlerle dolu olan ünlü, gençlik yıllarında sahneye adım attıktan sonra kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Yıllar içinde yalnızca sesiyle değil, güçlü duruşuyla da gündeme gelmeyi başardı.

Kariyeri boyunca hem sahnede hem ekranda yer alan başarılı isim, uzun soluklu televizyon programlarıyla da milyonların hayatına dokundu. Peki siz tanıyabildiniz mi?

O isim şimdilerde özel hayatı, açıklamaları ve kariyerindeki başarılarıyla gündemde kalmaya devam eden Seda Sayan'dan başkası değil!

Pek çok kişi ünlünün ismini ilk bakışta çıkaramadığını söylerken, kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkınlığını gizleyemedi.