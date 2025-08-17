Trend Galeri Trend Magazin Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Yeşilçam'ın yaşayan usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, yalnızca özel hayatıyla değil fit ve formda halleriyle de magazin gündeminde öne çıkıyor. Sosyetik güzel, son olarak Bodrum'da görüntülendi; Alkoçlar'ın fit hali görenleri hayran bıraktı...

Giriş Tarihi: 17.08.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 07:14
Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, magazin gündeminden düşmüyor.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Özel hayatının yanı sıra fit halleriyle de dikkat çeken sosyetik güzel, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Her adımı merakla takip edilen Alkoçlar, son olarak Bodrum'da gazeteciler tarafından görüntülendi.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

2 çocuk annesi olan Aslışah Alkoçlar, kusursuz fiziği ve formdaki haliyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Öte yandan özel hayatıyla da merak altına altınan Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Sosyetik güzelin bu evliliğinden Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunuyor. Aslışah Alkoçlar, Instagram paylaşımlarını sık sık yapsa da çocuklarının mahremiyetine özen göstererek yüzlerini takipçilerinden gizli tutuyor.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...
Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM!

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. "Genç olsam 5 çocuk yapardım."

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

"Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı" sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.