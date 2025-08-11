Trend Galeri Trend Magazin Balıkesir Sındırgı 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı: Ünlü isimlerden peş peşe geçmiş olsun mesajı yağdı!

Balıkesir Sındırgı 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı: Ünlü isimlerden peş peşe geçmiş olsun mesajı yağdı!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı, bölge halkında korku ve endişeye neden olurken, Türkiye'nin dört bir yanından ünlü isimler sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:33
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, çevre illerin yanı sıra İstanbul'da da hissedildi.

Kısa süreli korkuya ve paniğe neden olan depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesplarından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

HANDE ERÇEL

DERYA ULUĞ

HÜLYA KOÇYİĞİT

SİMGE SAĞIN

DEVRİM ÖZKAN

DANLA BİLİC

SERDAR ORTAÇ

YASEMİN ŞEFKATLİ

EBRU GÜNDEŞ

AJDA PEKKAN

DEMET AKALIN

EMRE ALTUĞ

