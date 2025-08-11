Trend
Balıkesir Sındırgı 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı: Ünlü isimlerden peş peşe geçmiş olsun mesajı yağdı!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı, bölge halkında korku ve endişeye neden olurken, Türkiye'nin dört bir yanından ünlü isimler sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yayımladı.
Giriş Tarihi: 11.08.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:33