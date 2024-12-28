Trend Galeri Trend Magazin Bambaşka birine dönüşen Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! İpek Erdem'in abisi meğer Fenerbahçe’nin efsane yıldızıymış...

Bambaşka birine dönüşen Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! İpek Erdem'in abisi meğer Fenerbahçe’nin efsane yıldızıymış...

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Barbie Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem...Ünlü isim hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İpek Erdem'in abisi meğer Fenerbahçe'nin efsane yıldızıymış...

Giriş Tarihi: 28.12.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:03
Bambaşka birine dönüşen Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! İpek Erdem’in abisi meğer Fenerbahçe’nin efsane yıldızıymış...

Yayınlandığı döneme damga vuran yapımlardan biri olan Hayat Bilgisi dizisinde İpek Erdem, 'Barbie' lakaplı Gamze karakterine hayat vermişti. Yıllar içerisindeki değişimiyle adından sık sık bahsettiren oyuncu meğer Fenerbahçe efsanesinin kardeşiymiş!

Bambaşka birine dönüşen Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! İpek Erdem’in abisi meğer Fenerbahçe’nin efsane yıldızıymış...

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbie'si İpek Erdem'in futbol camiasının çok yakından tanıdığı bir ismin kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Bambaşka birine dönüşen Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! İpek Erdem’in abisi meğer Fenerbahçe’nin efsane yıldızıymış...

Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem; bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşi çıktı.

Bambaşka birine dönüşen Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! İpek Erdem’in abisi meğer Fenerbahçe’nin efsane yıldızıymış...

'Hayat Bilgisi' dizisinin 'Barbie'si İpek Erdem'in kız kardeşi olduğunu açıkladı.

Bambaşka birine dönüşen Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! İpek Erdem’in abisi meğer Fenerbahçe’nin efsane yıldızıymış...

İpek Erdem'in diziden karesini paylaşan Taygun Erdem, altına şu notu düştü:

"Dünyada bir Barbie çılgınlığı yaşanıyor. Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek ERDEM.O hala bizim Barbi'miz."

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