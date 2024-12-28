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Bambaşka birine dönüşen Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! İpek Erdem'in abisi meğer Fenerbahçe’nin efsane yıldızıymış...
Bambaşka birine dönüşen Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! İpek Erdem'in abisi meğer Fenerbahçe’nin efsane yıldızıymış...
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Barbie Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem...Ünlü isim hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İpek Erdem'in abisi meğer Fenerbahçe'nin efsane yıldızıymış...
Giriş Tarihi: 28.12.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:03