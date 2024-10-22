Banu Alkan 17 yaş küçük eşinden boşanıyor! Afrodit büyük aşkı Kemal Yıldız’dan neden ayrılıyor?

Banu Alkan, son olarak Dünya Güzellerim Tatilde programıyla kamera karşısına geçmişti. EVLİLİK BİTİYOR Programda bir süredir birlikte olduğu genç sevgilisi Kemal Yıldız ile evlendiğini açıklayan Banu Alkan'ın mutluluğu yarım kaldı. Geçtiğimiz aylarda Evrim Akın'a gösterişli evinin kapılarını açan Banu Alkan, parmağındaki alyansı göstererek sessiz sedasız evlendiğini söylemişti. DÜĞÜN BEKLENİYORDU Özel hayatıyla dikkat çeken Banu Alkan, 'Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris'e gider bir düğün daha yaparız.' demişti. BOŞANMA KARARI ALDI Şu sıralar özel hayatında zor günler geçiren Alkan'dan haber var. Akif Yaman'ın haberine göre, eşiyle çok az görüntü veren Banu Alkan, boşanma kararı kaldı. Her fırsatta aşkını haykıran Alkan'ın 17 yaş küçük eşinden neden boşanmak istediği de henüz bilinmiyor. Banu Alkan ve Kemal Yıldız, boşanma iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Türk sinemasının Afrodit'i olarak anılan Banu Alkan, Instagram hesabından hayranları için paylaşımlar yapıyor. Banu Alkan, 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortalarda görünmedi. Peki hepimizin Banu Alkan olarak tanıdığı sanatçının gerçek ismini biliyor musunuz? Banu Alkan, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti. Gerçek adı Hırvatça 'Yaban Gülü' anlamına gelen Remka Rebroyna idi. Ailece Türk vatandaşı olup 'Alkan' soyadını aldılar ve Remka, önce 'Yaprak' sonra da 'Banu' oldu. BEBEK AÇIKLAMASI Son yıllarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettirmeyi başaran 66 yaşındaki Banu Alkan bebek açıklaması herkesi şoke etmişti. Güzelliği dillere destan olan Banu Alkan son olarak sevgilisi Kemal Yıldız ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Banu Alkan 'Her an hamile kalabilirim?' sözleriyle kafaları karıştırmıştı. Banu Alkan geçtiğimiz aylarda bir ödül törenine katılmıştı. Alkan'ın burada yaptığı açıklamalar magazin gündemine oturmuştu. 'Yeni bir Afrodit doğabilir' ifadelerini kullanan Banu Alkan, hamile kalabileceğini dile getirmişti. 66 yaşındaki şarkıcının bu sözleri şaşkına çevirmişti. Banu Alkan 'Yumurtalarımı dondurdum, her an çocuk yapabilirim' demişti. TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ Son olarak, 17 yaşındaki halini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekmişti. Banu Alkan, genç yıllarına ait fotoğraflarını peş peşe paylaştı. İşte 17 yaşındaki güzeller güzeli Banu Alkan... Banu Alkan, leopar mayokisiyle paylaşım yaptı. İşte çok konuşulan paylaşımı... 'KYLİE JENNER HALT ETMİŞ' Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, '10 tane Serenay Sarıkaya eder', 'Böyle güzellik gelmez', 'Bir Banu Alkan daha gelmeyecek', 'Kylie Jenner halt etmiş' ve 'Camiada teksiniz' gibi yüzlerce yorumlar geldi. SOSYAL MEDYAYI SALLADI Banu Alkan, 'Taklitçi Kezban' dediği Kylie Jenner'ın ardından bu kez Hailey Bieber'ı hedef aldı. Banu Alkan 'Hailey Bieber Banu Alkanın mayolarını giyerse' notuyla paylaşım yaptı… DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN GENÇLİK, ÇOCUKLUK HALLERİNİ SİZLER İÇİN DERLEDİK... KAAN URGANCIOĞLU Kaan Urgancıoğlu, 2002 yılında Karaoğlan dizisinde Karaoğlan karakterine hayat verdi. Bu proje çok uzun soluklu olmadı ancak Urgancıoğlu yine aynı kanalda başlayan Kampüsistan dizisi için başrol teklifi aldı. Kendisini günümüze kadar getiren popülerliğini ise bu projeyle elde etti. Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluk fotoğrafını görenler 'Yakışıklı olacağı küçüklükten belliymiş' demeden edemedi! Sevimli halleri ile ilgi odağı olan Kaan Urgancıoğlu'nun hayranları çocukluk fotoğraflarına beğeni yağdırdı. EZGİ MOLA KIVANÇ TATLITUĞ Edirneli bir anne ile Yugoslavya kökenli Adanalı bir babadan 27 Ekim 1983'de dünyaya gelen bu delikalı Kıvanç Tatlıtuğ'dan başkası değil... İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar içerisindeki değişimi... ANGELINA JOLIE Asıl adı Angelina Jolie Voight olan Angelina Jolie 4 Haziran 1975'te ABD'nin Los Angeles'da doğdu. Dünyanın en güzel kadınlarından ve en başarılı aktrislerinden biri kabul edilen Angelina Jolie'nin çocukluğundan, göz önünde geçen gençlik ve olgunluk hayatına kadar geçen zamanın büyük bir bölümünde hep hakkında konuşulan birisi oldu. İşte Jolie'nin bu zaman çerçevesindeki gelişimi.. Bu güleç yüzlü çocuk şu sıralar bir dizide rol alıyor ve oyunculuğuyla gözdolduruyor. NEHİR ERDOĞAN O kız Nehir Erdoğan'dan başkası değil. MERYEM UZERLİ Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Uzerli, nostaljik paylaşımına, 'Küçük ben' notunu düştü. Yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınlayan Uzerli, gönderisine; 'Küçük ben' notunu düştü. Ünlü oyuncunun utangaç bakışlarıyla verdiği poz, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle şöhreti yakalayan Meryem Uzerli, kızı Lily Koi'ni kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Oyunculuğun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Meryem Uzerli, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Oyuncu Meryem Uzerli, sık sık sosyal medyada çocukluk fotoğraflarını paylaşıyor. YASEMİN ALLEN 10 Temmuz 1989 Londra doğumlu olan Yasemin Allen, İngiliz-Türk oyuncudur. Oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Yasemin Kay Allen, henüz daha üç aylıkken Türkiye'ye gelmiş ve ilköğretimini burada tamamladıktan sonra annesiyle Avustralya'ya yerleşmiştir. PELİN KARAHAN Magazin dünyasında en merak edilen konulardan bir tanesi de 'Ünlülerin çocukluk halleri' oluyor. Güzel oyuncu Pelin Karahan'ın çocukluk fotoğrafları da oldukça merak edilir oldu. Sosyal medyayı güçlü kullanan isim Pelin Karahan'ın takipçi sayısı da fazla. Ailesini, çocuklarını ya da kendinin fotoğraflarını sık sık paylaşan Pelin Karahan zaman zaman çocukluk hallerinden fotoğraflar da paylaşıyor. Magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Pelin Karahan 16 Ekim 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. AZRA AKIN Azra Akın, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Eşi ve oğlu ile pozlarını yayınlayan Akın, sosyal medya sayfasında zaman zaman çocukluk fotoğraflarına da yer veriyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Akın, çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Tescilli güzelin bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı. CEYDA ATEŞ Buğra Toplusoy'un oyuncu eşi Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş'in 'Küçük ben' notunu düştüğü fotoğraf yaklaşık 100 bin beğeni aldı. Ceyda Ateş yıllar öncesine götürdü. Ceyda Ateş'in çocukluk fotoğrafını daha ilk görüşümüzde bu kesin Ceyda Ateş dedik. Çok güzel bir bebekmiş vede şimdide çok güzel bir hanım... Maşallah... Allah nazarlardan saklasın! SERENAY SARIKAYA Serenay Sarıkaya, çocukluk fotoğrafını, 'Küçük ben' sözleriyle Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı hayranları tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde tatiline hız kesmeden devam eden Serenay Sarıkaya, eski günleri yad etti. Şu sıralar kendisine vakit ayıran Sarıkaya, çocukluk fotoğrafını yayınladı. 'ESTETİK' DİYENLERE KANIT NİTELİĞİNDE' Ünlü oyuncu, 9,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, 'Hiyaaaa. Küçük ben...' notunu düştü. Serenay Sarıkaya'nın 237 binden fazla beğeni alan gönderisi sosyal medyada çok konuşuldu. Takipçileri Sarıkaya'nın paylaşımına, 'Aynısın, estetik yok...', 'Estetik' diyenlere kanıt niteliğinde!' ve 'Bu ne tatlılık' şeklinde yorumlarda bulundu. EDA ECE Güzelliği ile dikkat çeken Eda Ece çocuk fotoğrafını paylaştı. Eda Ece bu kez çocukluk fotoğrafını paylaştı. Değişiminin olay olduğu çocukluk fotoğrafına bakanlar kendilerini bir daha bakmak zorunda hissettiler. Güzel oyuncu sosyal medyada sık sık eski fotoğraflarını paylaşması ile biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda da Ece 5 yaşındaki bir partneriyle fotoğrafını paylaşmıştı ve yine yorum yağmuruna tutulmuştu. Babasının omuzunda gülümseyerek objektife poz veren bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? ARZUM ONAN Fotoğraftaki kişi, Türkiye ve Avrupa güzeli… Ünlü manken, babasının ölüm yıl dönümünde paylaştığı bu fotoğrafın altına '26 yıldır sensiz...' notunu düştü. Güzel manken sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde ekranların aranılan isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah'tan başkası değil. Özellikle gülüşünün hiç değişmediği söylenen oyuncunun çocukluk fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Çocukluk hallerini sık sık takipçileri ile paylaşan Farah Zeynep Abdullah'a yorum yağıyor. Son günlerde Bergen filmi ile konuşulan güzel oyuncu başarılı performansı ile dikkat çekti. Farah Zeynep Abdullah televizyonda son olarak Masumlar Apartmanı'nda yer almıştı. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde ekranların aranılan isimlerinden olan oyuncu Ece Uslu'dan başkası değil. Zerda ile hafızalara kazınan birçok dizi ve film ile gönülleri feth eden Ece Uslu sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafı ile hayranlarına sürpriz yaptı. Ece Uslu'nun çocukluk hali büyük beğeni topladı. Zerda karakteri ile hafızalara kazınan, yer aldığı projelerle gönüllere taht kuran sevilen oyuncu Ece Uslu bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Ece Uslu, yeni bir aşka yelken açmıştı. Gönlünü Alp Tuğhan'a kaptıran Ece Uslu, ilişkisini sosyal medyadan ilan etmişti. Sevgilisi ile Maldivler tatiline çıkan Ece Uslu bikinili pozları ile kendine hayran bırakmıştı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuan Ece Uslu'nun fit haline övgüler yağ Yılların teğet geçtiği Ece Uslu'nun sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor. Gözlerden uzak doğa ile iç içe bir hayat yaşamayı tercih eden Ece Uslu hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmiyor.