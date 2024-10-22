Banu Alkan 17 yaş küçük eşinden boşanıyor! Afrodit büyük aşkı Kemal Yıldız’dan neden ayrılıyor?

BOŞANMA KARARI ALDI

Şu sıralar özel hayatında zor günler geçiren Alkan'dan haber var. Akif Yaman'ın haberine göre, eşiyle çok az görüntü veren Banu Alkan, boşanma kararı kaldı. Her fırsatta aşkını haykıran Alkan'ın 17 yaş küçük eşinden neden boşanmak istediği de henüz bilinmiyor.