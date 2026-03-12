Baran Akbulut: Her gören ‘Yeni proje yok mu’ diyor, müteahhit miyim ben?

AŞK-I MEMNU'DA NİHAT OLACAKKEN BEŞİR OLDUM!

-Televizyon yolculuğunuz nasıl başladı?

Ben hiç dizi düşünmüyordum. Son sınıftayken konservatuarda, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde bir antik çağ sempozyumu olacaktı. Orada da bizim okuldan akademisyen hocamız bir sunum yapacaktı. O sunumdan sonra "Midas'ın Kulakları oyunundan Talat Halman'ın muhteşem İngilizce çevirisini sen oynar mısın, senin İngilizcenin iyi" falan dedi hocamız. "Tamam" dedim, ben onu çalıştım bayağı ciddi bir şekilde. Antik çağ sempozyumuna da dünyanın değişik yerlerinden profesörler gelmiş Kanada'dan, Avustralya'dan falan. Onlara ben Eskişehir'in Frik Kralı Midas'ın hayatıyla ilgili o oyundan berberin tiradını İngilizce çalıştığım kısmı tek kişi olarak oynadım. Aslında o iki kişilik bir şey ama tek kişi olarak hazırlanmıştım. Onu o zamanki menajerim kameraya kaydetmiş. Onu Kerem Çatay'a izletmiş. Kerem Çatay da çok ilgileniyor. Beni çağırdı. "Ben izledim. Hem tek kişilik hem komedi hem de İngilizce. Çok hoşuma gitti. Yeni bir diziye başlıyorum Aşk-ı Memnu adında. Bir audition verir misin?" dedi. Audition verdim. Bu arada iki tane rol var dedi. Biri Nihat, biri Beşir. İkisinden biri olacak. Ben dedim "Beşir için vereyim audition." Audition verdim.

-Beşir karakterini siz tercih ettiniz yani?

Evet, ben tercih ettim. O aslında başta Nihat olarak düşünmüştü. Sonra öyle birden kendim sette buldum.