Baran Akbulut: Her gören ‘Yeni proje yok mu’ diyor, müteahhit miyim ben?

Eskişehir'de öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak büyüdü. İstanbul'a makine mühendisliği okumak için geldi fakat tiyatroyla tanışınca hayatının yönü tamamen değişti… Oyunculuğa uzanan yolculuğunu, kariyerinde dönüm noktası olan projeleri ve bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Beşir' karakterinin hayatındaki yerini anlatan Baran Akbulut, sektöre dair samimi açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde Nihat rolü için düşünülürken Beşir karakterine nasıl geçtiğini ilk kez anlatan oyuncu, sektördeki belirsizlikle ilgili de dikkat çeken bir çıkış yaptı: "Sokakta 'Yeni proje yok mu?' diyorlar, müteahhit miyim ben?" Baran Akbulut, Günaydın YouTube kanalında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.