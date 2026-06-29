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Barcelona'ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye'de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!
Barcelona'ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye'de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!
Barcelona'ya veda ettikten sonra yeni adresi merak konusu olan dünyaca ünlü golcü, ailesiyle birlikte yorgunluk atmak için Türkiye'yi tercih etti. Akdeniz kıyılarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken deneyimli forvetin bu hamlesi, futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı.
Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 15:43