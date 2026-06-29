Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Carine, bu macerada en mutlu kişi oldu. İlk başlarda Türkiye ile ilgili hiç bilgisi olmadığını söyleyen Carine, "Türkiye'yi sadece 5 yıldızlı otellerde gelip tatil yapılan bir yer olarak biliyorum. Oysaki o kadar güzel bir ülkeymiş ki gelince anladım. Başlarda dil bilmediğim için zorlandım ama sonrasında her şeye alıştım. İnsanlar çok misafirperver, komşularımız sürekli bizi çaya davet ediyorlar. Yemekler de harika" dedi.