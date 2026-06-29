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Barcelona'ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye'de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Barcelona'ya veda ettikten sonra yeni adresi merak konusu olan dünyaca ünlü golcü, ailesiyle birlikte yorgunluk atmak için Türkiye'yi tercih etti. Akdeniz kıyılarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken deneyimli forvetin bu hamlesi, futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 15:43
Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Dünya futbolunun en popüler ve başarılı golcülerinden Robert Lewandowski, Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra soluğu Türkiye'de aldı. Gelecek sezonda hangi takımda oynayacağı tüm dünyada büyük bir merak konusu olan Polonyalı yıldız, zorlu geçen sezonun yorgunluğunu atmak için ailesiyle birlikte bir kez daha Antalya'yı tercih etti.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

ANTALYA PAYLAŞIMLARI TÜRK TAKİPÇİLERİ AYAĞA KALDIRDI

Eşi ve çocuklarıyla birlikte Akdeniz'in tadını çıkaran dünyaca ünlü futbolcu, lüks tatilinden kareleri sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Antalya'nın eşsiz güzelliklerini ve doğasını gözler önüne seren bu paylaşımlar, kısa sürede Türk takipçileri arasında adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM HOLLANDALI FUTBOLCU OLMUŞTU...

Hollandalı futbolcu Sander van de Streek, 3 yıl önce Antalyaspor'a transfer oldu. Ünlü futbolcu, ailesiyle birlikte Türkiye'nin yolunu tuttu. Eşi Carine van de Streek ve 2 çocuğuyla birlikte Antalya'ya yerleşti.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Carine, bu macerada en mutlu kişi oldu. İlk başlarda Türkiye ile ilgili hiç bilgisi olmadığını söyleyen Carine, "Türkiye'yi sadece 5 yıldızlı otellerde gelip tatil yapılan bir yer olarak biliyorum. Oysaki o kadar güzel bir ülkeymiş ki gelince anladım. Başlarda dil bilmediğim için zorlandım ama sonrasında her şeye alıştım. İnsanlar çok misafirperver, komşularımız sürekli bizi çaya davet ediyorlar. Yemekler de harika" dedi.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Carine, çocuklarıyla birlikte her şeye uyum sağladı. Birlikte Antalya'yı karış karış gezdiler, kebapçılarda yemeklerimizi tattılar. Her hafta çocuklarıyla pazara çıkıp alışveriş yapan Carine, artık evinde Türk yemekleri pişirmeye de başladı. Türk kahvaltısını çok seven Carine, eşi ve çocuklarına sucuklu yumurta yapıp kahvaltı hazırlıyor. Kızlarıyla birlikte sarma sarıp mücver yapıyor.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Hatta Türk kültürünü de kızlarına aşılıyor. Geçtiğimiz günlerde lokma dağıtıldığını gören Carine, kızıyla birlikte sıraya girip lokma aldı ve "Vefat eden kişinin ardından lokma yapıp insanlara dağıtıyorlar. Biz de yiyip baş sağlığı dilemeliyiz" diyerek kızına anlattı.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Ülkemizin kültürü, doğal güzellikleri, insanımızın misafirperverliği herkesi çok etkiliyor. Bu nedenle yolu bir kere Türkiye'ye düşen her turist, defalarca ülkemize gelip bu güzellikleri sürekli deneyimlemek istiyor.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Hollandalı aile de Türkiye'ye hayran olup burada yaşamaktan çok mutlu olanlardan… Carine ve ailesinin, daha birçok güzellikler deneyimleyip ülkemizde uzun yıllar keyifle yaşamalarını dilerim.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Carine van de Streek, ailesiyle birlikte Antalya'daki restoranları keşfetmeyi de seviyor. Kızıyla soğuk algınlığı yaşadıkları bir dönemde paça çorbası içmeye giden Carine, "Şifa deposu olduğunu duyduk ve hemen geldik. Bu lezzeti beğendik" dedi. Yöresel lezzetleri çok seven Carine ve kızları, sık sık lahmacun, kebap çeşitleri ve çiğ köfte yemek için mekanları geziyor.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU DA TÜRKİYE AÇIKLAMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İngiliz oyuncu Aaron Taylor- Johnson, ailesinin artık Türkiye'de yaşadığını açıkladı.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Bir röportajda özel hayatından bahseden Johnson, "Türkiye'de olmayı seviyorum. Ailem Bodrum ve Göcek'e kaçtı. Orada yaşıyorlar. Ben de güney sahilini gezdim çok güzeldi.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

İstanbul ise harika. Hamam ve çarşı gezmeye bayılıyorum. Fuze adlı filmimin bir bölümünü de İstanbul'da çekmiştik" dedi.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Türkiye hayranı bir diğer ünlü isim de Yuki Tsunoda.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

2021'de son olarak ülkemize gelen Formula 1,5 yıl aradan sonra İstanbul'da takip edilebilecek. 5 yıllık anlaşmanın yapıldığı haberi, Japon sürücü Yuki Tsunoda'nın katıldığı törenle duyuruldu.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Tsunoda, "Önceki sefer İstanbul'u gezme fırsatım olmamıştı. En son 2021'de gelmiştim. Bu kez hem şehri gezdim, hem de güzel yemekler yedim" dedi.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

TÜRKİYE HAYRANLIĞINI EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMEN DE DİLE GETİRMİŞTİ!

Emmy ödüllü Amerikalı yönetmen Travis Fox, eşi Michelle Fox'la birlikte, Aksaray'ın Eskil ilçesinin belediye başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Eskil'e geldi.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Tuz Gölü'ne giden ve tuz odalarını ziyaret eden çift, bu doğal yapıların hem tarihine hem de şifa özelliklerine hayran kaldıklarını dile getirdi. Karı-koca bir ara ayaklarını suya sokarak dinlendi.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Travis Fox, Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinin, büyüleyici manzarasının ve kendine özgü ekosisteminin üzerinde derin etki bıraktığını söyledi. Fox, yöresel yemeklere de hayran kaldı.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

TÜRKİYE'NİN BİR BAŞKA DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALAN İSİM: FELİPE MELO

Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz hafta eşi Roberta Nagel ile Türkiye'ye geldi. "İkinci evime geldim" diyen Melo, eşiyle birlikte önce Kapadokya'da romantik bir tatil yaptı.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Roberta Nagel, bu seyahatte korkularıyla da yüzleşti. Peri Bacalarını gezip yöresel lezzetlerin tadına bakan çift, ertesi gün de balona binmek istedi. Ancak Nagel'in yükseklik korkusu vardı. Eşinin de desteğiyle korkusuyla yüzleşen Nagel, balona binmeyi kabul etti. Balon yükselirken önce yere oturan ünlü yıldız, ardından telefonuyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından Felipe Melo'nun da ısrarıyla tüm cesaretini topladı ve ayağa kalktı. Nagel, gördüğü Kapadokya manzarası karşısında büyülendi. Eşine sarılıp etrafı izleyen Roberta Nagel ardından hatıra fotoğrafları çekip yükseklik korkusunu unuttu.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Roberta, yaşadığı unutulmaz anıyı şöyle anlattı: "Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Cesaret, korkunun yokluğu değil, ona boyun eğmemeyi seçmektir. Korku, oraya ulaşamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Sizi felç etmeye çalışan hiçbir şeyle pazarlık etmeyin! Bugün bir yüksekliği aştım. Ama en önemlisi, yapamayacağımı düşündüğüm bir benliğimi alt ettim. Siz de geri çekilmeyin ve ileriye adım atmayı tercih edin."

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

Roberta ve eşi Melo, Kapadokya'dan güzel anılarla döndü. Roberta ise yükseklik korkusuyla yüzleşmek için en doğru adreslerden birini seçmiş oldu. Çift ömür boyu unutmayacakları bir seyahat yaptı. Kapadokya'yı hem albümlerine hem de gönüllerine kazıdıklarına eminim...

ARKADAŞLARINA HEDİYELER ALDI
Roberta Nagel ve Felipe Melo, İstanbul'da kısa bir tura çıkmayı da ihmal etmedi. Her turistin İstanbul'daki ilk durağı olan Kapalıçarşı'ya da gitti. Nagel, "Türk baharatlarını görmek ve satın almak isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ben de fırsatı değerlendirerek sevdiklerim için hediyeler ve ikramlıklar aldım" dedi. Çift, alışveriş ardından kebap yemeyi de ihmal etmedi.

Barcelona’ya veda etmişti: Dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Türkiye’de ortaya çıktı! Tatil tercihini bakın hangi şehrimizden yana kullandı!

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU JASON STATHAM OLMUŞTU

2010 yılından beri İngiliz model ve oyuncu Rosie Huntington ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etti.